McLaren, Singapur GP'de neden bu kadar baskındı?

Formula 1'in zirvesindeki mücadele belki de hiç olmadığı kadar kızışmışken, McLaren'ın Singapur'daki üstünlüğünün boyutu bu eğilimin tersine gitti.

Oscar Piastri'nin Charles Leclerc ile dişe diş bir mücadele verdiği ve zaferin sondan bir önceki tura kadar tehlikede olduğu Bakü'den sadece bir hafta sonra, Singapur'daki manzara tamamen farklıydı.

Lando Norris sıralama turlarında kendi sınıfındaydı, erken saatlerde rahat bir liderlik elde etti ve daha sonra, Christian Horner'ın sözleriyle, pit stoplardan önce Max Verstappen'in neredeyse 25 saniye önüne geçmek için hızını artırdığında Red Bull ile “dalga geçmeye” başladı.

McLaren'ın Singapur'a revize edilmiş bir kiriş kanadı dışında neredeyse hiçbir güncelleme getirmediği düşünüldüğünde, bu yedi günlük dönüşümün bariz bir açıklaması yok gibi görünüyor.

Ancak ne olduğunu anlamanın anahtarı, F1'in en iyi yarışçılarının her hafta sonu kullanılan yere basma kuvveti seviyelerine ve pistin türüne bağlı olarak güçlü ve zayıf yönlerinin olmasıdır.

Mercedes'in yüksek hızlı pistlerde (özellikle de hava serinse) daha iyi, çekişin önemli olduğu daha sıcak ve düşük hızlı pistlerde ise daha zayıf olduğunu biliyoruz. Ferrari iyi bir maksimum hıza sahip ve yavaş kısa virajları seviyor, Red Bull ise muhtemelen genel düşük sürtünme, yüksek hızlı aerodinamik verimliliği açısından zirvede olmaya devam ediyor.

Ancak Singapur'un kanıtladığı şey, özellikle de Zandvoort'ta gördüklerimizden sonra, McLaren'ın maksimum yere basma kuvveti pistleri söz konusu olduğunda herkesten açık ara önde olduğudur.

The car of Lando Norris, McLaren MCL38, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

McLaren patronu Andrea Stella için Singapur'daki performans tablosu, MCL38'in Marina Bay pisti için gereken yere basma kuvveti seviyelerinde ne kadar iyi performans gösterdiğiyle ilgiliydi ki bu da düşük sürtünme seviyeleri gerektiren Bakü'nün tam tersiydi.

Norris'in Singapur'da neden bu kadar hızlı olduğu sorulduğunda, “Önceki yarışlara baktığımda, bu yüksek yere basma kuvveti seviyesinde çok rekabetçi olduğumuzu görüyorum.”

“Bu yüzden, bunun araçtan giderek daha fazla yararlanmaya çalıştığımız gerçeğinden çok, yere basma kuvveti seviyesiyle ilgili olabileceğini düşünüyorum.”

Bu sezona geri dönüp baktığımızda, yere basma kuvveti seviyeleri en üst düzeye çıktığında ve sürtünme gerçekten bir faktör olmadığında McLaren'ın üstün olduğunu görüyoruz.” diye cevapladı.

Stella sözlerine şunları ekledi: “Bence otomobil bu konfigürasyonda güçlü. Her zaman Macaristan ve Zandvoort örneklerini veriyorum, Macaristan bile kendi içinde nispeten baskın bir zaferdi, Zandvoort ve bu zafer gibi.

“Bu yüzden şu anda, daha çok bu konfigürasyondaki arabanın, griddeki en iyi aerodinamik verimliliğe sahip olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyorum.”

“Düşük sürtünmede, Ferrari ve Red Bull'un verimliliğinin bizim aracımızla çok daha karşılaştırılabilir olduğunu düşünüyorum.”

“Kesinlikle bu seviyede yere basma kuvvetine, düşük yere basma kuvvetine göre çok daha fazla yatırım yaptığımızı biliyoruz, hatta Spa ve Monza gibi yarışlardan sonra söyledim, sürtünme seviyesini düşürdüğümüzde yere basma kuvvetini koruma açısından kesinlikle bir adım attık.”

Ön plana çıkan bir başka unsur daha var ki o da McLaren'in yeniden kazanmaya alışmaya başlaması ve bu nedenle önde olduğu yarışları çok daha soğukkanlı bir şekilde yürütmesi.

Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, and the McLaren team celebrate in Parc Ferme Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Zafere ulaşma çabasının takım için yeni bir deneyim olmasından ziyade, McLaren fırsatlarını en üst düzeye çıkarmasını sağlamak için yarışları nasıl idare edeceğini çok daha iyi kavramış durumda.

Stella sözlerine şöyle devam etti: “Kesinlikle ne kadar çok önde yarışırsanız, sadece duruma değil, takımın sahip olması gereken yaklaşıma da o kadar aşina oluyorsunuz.”

“Hafta sonu programımızı ayarlayıp ayarlamamamız gerektiğini tartışıyorduk çünkü iç rekabet açısından pilotlarla bile çok daha fazla konuşma yapmamız gerekiyor, bu da geçmişte yarışmanın bir parçası değildi.”

“Aynı şekilde, stratejik açıdan, tetiği çeken ilk kişi olmak zorunda olmadığınız, sadece ikinci sıradaki arabanın gitmesini bekleyip ardından ona göre hareket ettiğiniz türden savunma stratejileri oynuyoruz.”

“Bunlar çok aşina olmadığımız senaryolardı ve şimdi aşina olmaya başladık. Dolayısıyla, sadece sürücülerin değil, ekibin de parçası olduğu bir gelişme olduğunu söylemek doğru olur.”