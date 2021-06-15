McLaren, simülatör pilotunun “önemli” rolünden bahsetti

McLaren’ın test ve gelişim pilotu olan ve aynı zamanda Formula E’de yarışan Turvey, Formula 1’in YouTube kanalında yayınlanan bir videoda, yaptığı işin nasıl doğrudan Formula 1 hafta sonlarını etkilediğinden bahsetti.

F1 2020 oyunu birçok hayranın Formula 1 deneyimi yaşamaya en çok yaklaştıran simülasyon olsa da takımların simülatörleri bundan çok daha karmaşık.

Turvey, “Simülatör, aracın sanal bir modeli gibi işliyor. Bu, benim gibi test ve yarış pilotlarının, yarış hafta sonlarına hazırlanmasını ve aracı geliştirmesini sağlıyor.”

“Sezon boyunca yeni parçaları ve her Grand Prix'den önce farklı ayarları deniyoruz. İyi bir simülatör pilotunun hızlı olması gerekir. Hatta yarış pilotları kadar hızlı olmanız gerekir ve ayrıca aracın maksimum potansiyelini bulmak için aracın sınırlarını zorlamalısınız."

“En önemli şeylerden biri, istikrarlı olmak. Herhangi bir gelişmeyi, ayar değişikliklerini analiz edebilmek ve bunlar hakkında açıklayıcı geri bildirimler verebilmek için istikrarlı bir şekilde tur atabilmeniz gerçekten önemli."

Takımın araç dinamiği mühendisi David Lopez Almirall, Turvey’nin sözlerine ekleme yapmak için şu ifadeleri kullandı: “Bu ortamda, düşünebileceğiniz her şeyi test edebiliyorsunuz.”

“Farklı araç modelleri, farklı pist düzenleri ve hatta farklı hava koşullarını bile deneyimleyebiliyorsunuz. Bunu yaparak, bu değişikliklerin gerçek hayatta [aracı] nasıl etkileyeceğini görüyorsunuz."

“Yarış mühendisleri, kendi kararlarına varmak ve pistte kendi değişikliklerini yapmak için simülatörden gelen geri bildirimleri ve kendi sonuçlarını kullanıyorlar.”

Ayrıca Daniel Ricciardo’nun yarış mühendisi Tom Stallard, simülatörün yarış hafta sonunda nasıl yardımcı olduğunu kendi bakış açısıyla dile getirdi.

“Simülatör bizim için çok önemli çünkü cuma günkü iki kısa seansta yapmak istediğimiz testleri tamamlayamıyoruz.”

“Şimdi seanslar sadece bir saate indirildi, bu alışık olduğumuzdan bile daha az. Bu nedenle, pistte test edemediğimiz her şeyi test edebilmek ve ertesi gün aracın performansını geliştirmek için aracın potansiyelini görmek adına simülatörü kullanabiliyoruz.”