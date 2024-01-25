McLaren şimdiden yeni isimlerin etkisini hissetmeye başlamış

Sanchez ve Marshall'ın Ferrari ve Red Bull'dan gelişi geçen yıl duyurulmuştu ancak ikili yeni takımında çalışmaya Ocak ayında başlayabildi.

McLaren, personel tarafında yeni isimlerle anlaştığı gibi, altyapısını da geliştirmeye devam ediyor ve bu kapsamda yeni bir rüzgar tüneli inşa ediyor. Fakta bunun etkisini 2025'e kadar göstermesi beklenmiyor.

Fakat Racer'a konuşan takım patronu Andrea Stella'ya göre Sanchez ve Marshall'ın etkisi daha şimdiden ortaya çıktı.

Stella, "Teknik ekibi organize etme konusunda onlara verdiğimiz rolü kesinlikle yerine getiriyorlar."

"Yapı her zaman üç teknik direktörden oluşacaktı. Biri aerodinamik üzerine çalışan - Peter Prodromou - diğeri performans ve konsept üzerine çalışan - David Sanchez - ve bir de mühendislik ve tasarım ekibi var, ki bu ekip önceki ikisi tarafından üretilen fikirleri gerçeğe dönüştürerek araca uygulayabilmemizi sağlıyor."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Andrea Stella, Team Principal, McLaren

"Yapı buydu, vizyon buydu ve şimdi hem David hem de Rob pozisyonlarına geçtiler, ilk iki haftada çok fazla bilgi getirdiklerini görebilirsiniz, ki bu şaşırtıcı değil çünkü büyük ekiplerin, büyük projelerin parçası oldular."

"Bu bilgi birikimi bizim bilgi birikimimizle iyi şekilde harmanlandı ki bu da iyi bir şey."

"Yani birdenbire ne yapmamız gerektiğini fark ettik ve daha önce yaptığımızdan tamamen farklı bir şey üzerinde çalışıyoruz gibi bir şey değil ama daha önce yürüdüğümüz yolda yeni sonuçlar elde ettik, bu da oldukça ferahlatıcı."

"Ayrıca teknik konularda büyüleyici sohbetler yapmamızı sağlayan kişisel yaklaşımlarına da hayranlık kaldık."

"Organizasyonda ortaya çıkan ivmeyi, enerjiyi ve fikirleri görüyoruz."

"Tamamlamamız gereken çok iş var ve bu yüzden teknik alanlarımızı yöneten bu kalibrede insanlara sahip olmak çok önemli çünkü Formula 1'in zirvesinde savaşmak için ihtiyacımız olan güce sahip üç büyük -2024, 2025 ve 2026- projeyi başlatacak kapasiteye ve yetkinliğe sahibiz." dedi.