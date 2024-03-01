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Formula 1

McLaren şimdiden Norris'in güç ünitesini değiştirdi

McLaren, perşembe günkü antrenman seanslarının ardından Lando Norris'in güç ünitesindeki parçalardan ikisini değiştirdi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Sam Bloxham / Motorsport Images

McLaren pilotu Lando Norris, perşembe günkü antrenman turlarının ikincisinde gridin en yavaş ismi olmuştu.

Temir bir tur çıkaramadığını itiraf eden İngiliz pilot, hafta sonunun kalan kısmı için ümitliydi.

Fakat bugün kısa bir açıklama yayınlayan McLaren, Lando Norris'in hem enerji depolama yani batarya ünitesiyle kontrol elektriğinin değiştirildiğini duyurdu.

Norris böylelikle daha henüz ilk yarışta iki yeni parçaya geçmiş oldu.

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