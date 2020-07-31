McLaren, Silverstone’da yeni aero güncellemeleri deniyor

Takım patronu Andreas Seidl, özellikle düşük hızlı bölümlerdeki performans ile beraber, takımın yeni paketle ele almak istediği sorunlar olduğunu söyledi.

Silverstone’da düşük hızlı viraj performansı fazla önemli olmamasına rağmen takım, aracın maksimum hızını en üst düzeye çıkartmak için yere basma gücünü arttırmaya çalıştı.

Seidl, “Genel olarak, aracımızı Mercedes ile karşılaştırırsak, her yerde eksiklikler var.”

“Ancak elbette, buraya getirdiğimiz aero güncellemesiyle beraber ele almak istediğimiz belirli konular var.”

“Ayrıca Macaristan’da gördüğümüz gibi, özellikle düşük hızda rakiplerimize göre bazı zayıflıklarımız var. Ancak her zamanki gibi araca genel yere basma gücü eklemeye çalışıyoruz.”

“Ve getirdiğimiz güncellemelerle bunu burada ele almaya çalışıyoruz, ki bu da genel olarak ön kanat ve taban ile ilgili.” dedi.

Takım, ön lastiklerin arkasındaki yeni basınç haritasını anlamak için aero sensörlerini ve flow-vis denilen özel boyaları kullandı.

McLaren, Macaristan’da kullandığı yüksek yere basma gücü üreten arka kanat yerine daha az sürüklenme oluşturan yeni bir arka kanadı Silverstone’a getirdi.

Kanadın ana düzlemi, uç plakayla birleştiği yere doğru yukarı bükülmüş durumda. Bu, kanattaki sürüklenmeyi azaltmak için kullanılan geleneksel bir yöntem.

Kanadın dış kısmı genellikle, merkezine göre daha az yere basma gücü üretir ve bunları düz hale getirmek, yere basma gücünden fazla feragat etmeden kanattaki sürüklenmeyi azaltmak için sıkça kullanılan bir çözümdür.

Ek olarak, kanadın üst düzlemi, üstteki köşelerin geriye doğru kırpıldığı Avusturya versiyonuna benzer bir hale geri döndürüldü ve kanattaki sürüklenme azaltılmış oldu.

McLaren ayrıca Macaristan’da kullandığı T-kanadı araçtan çıkarttı ve muhtemelen, karoserin arkasındaki kanatçıklar ile daha fazla yere basma gücü elde etti.

Yardımcı editörler: Luke Smith ve Adam Cooper