Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP3:
18 Saat
:
19 Dakika
:
15 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
34 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
23 Eki
-
25 Eki
Canceled
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
91 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

McLaren, Silverstone’da yeni aero güncellemeleri deniyor

paylaşım
yorumlar
McLaren, Silverstone’da yeni aero güncellemeleri deniyor
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
31 Tem 2020 14:50

McLaren, MCL35’in “zayıflıklarını” ele almak için getirdiği güncellemelerde yeni bir ön kanat, taban ve arka kanat düzeni test ediyor.

Takım patronu Andreas Seidl, özellikle düşük hızlı bölümlerdeki performans ile beraber, takımın yeni paketle ele almak istediği sorunlar olduğunu söyledi.

Silverstone’da düşük hızlı viraj performansı fazla önemli olmamasına rağmen takım, aracın maksimum hızını en üst düzeye çıkartmak için yere basma gücünü arttırmaya çalıştı.

Seidl, “Genel olarak, aracımızı Mercedes ile karşılaştırırsak, her yerde eksiklikler var.”

“Ancak elbette, buraya getirdiğimiz aero güncellemesiyle beraber ele almak istediğimiz belirli konular var.”

“Ayrıca Macaristan’da gördüğümüz gibi, özellikle düşük hızda rakiplerimize göre bazı zayıflıklarımız var. Ancak her zamanki gibi araca genel yere basma gücü eklemeye çalışıyoruz.”

“Ve getirdiğimiz güncellemelerle bunu burada ele almaya çalışıyoruz, ki bu da genel olarak ön kanat ve taban ile ilgili.” dedi.

Takım, ön lastiklerin arkasındaki yeni basınç haritasını anlamak için aero sensörlerini ve flow-vis denilen özel boyaları kullandı.

 

McLaren, Macaristan’da kullandığı yüksek yere basma gücü üreten arka kanat yerine daha az sürüklenme oluşturan yeni bir arka kanadı Silverstone’a getirdi.

Kanadın ana düzlemi, uç plakayla birleştiği yere doğru yukarı bükülmüş durumda. Bu, kanattaki sürüklenmeyi azaltmak için kullanılan geleneksel bir yöntem.

Kanadın dış kısmı genellikle, merkezine göre daha az yere basma gücü üretir ve bunları düz hale getirmek, yere basma gücünden fazla feragat etmeden kanattaki sürüklenmeyi azaltmak için sıkça kullanılan bir çözümdür.

Ek olarak, kanadın üst düzlemi, üstteki köşelerin geriye doğru kırpıldığı Avusturya versiyonuna benzer bir hale geri döndürüldü ve kanattaki sürüklenme azaltılmış oldu.

McLaren ayrıca Macaristan’da kullandığı T-kanadı araçtan çıkarttı ve muhtemelen, karoserin arkasındaki kanatçıklar ile daha fazla yere basma gücü elde etti.

Yardımcı editörler: Luke Smith ve Adam Cooper

 
Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

Önceki haber

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

Sonraki haber

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Jake Boxall-Legge

Çok Okunanlar Bugün

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
1s

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu
9dk

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
25dk

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

McLaren, Silverstone’da yeni aero güncellemeleri deniyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
50dk

McLaren, Silverstone’da yeni aero güncellemeleri deniyor

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Racing Point: "Hulkenberg'i seçtik çünkü takımı daha iyi tanıyor"

F1, Nürburgring yarışını yedi ülkede YouTube üzerinden canlı yayınlayacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, Nürburgring yarışını yedi ülkede YouTube üzerinden canlı yayınlayacak!

Son Haberler

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!
F1 Formula 1 / Antrenman raporu
9dk

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"
F1 Formula 1 / Son dakika
25dk

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"

McLaren, Silverstone’da yeni aero güncellemeleri deniyor
F1 Formula 1 / Son dakika
50dk

McLaren, Silverstone’da yeni aero güncellemeleri deniyor

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı
F1 Formula 1 / Canlı anlatım
1s

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

1s
2
Formula 1

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!

9dk
3
Formula 1

Britanya GP 1. antrenman: Verstappen lider, Vettel sorun yaşadı!

4
Formula 1

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"

25dk
5
Formula 1

Verstappen: "Mercedes'in gerçekten ne kadar hızlı olabileceğini görmedik bile"

2s

Son Videolar

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi 02:24
Formula 1

Grand Prix Greats - Mercedes'in F1 dönemi

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı? 07:09
Formula 1

F1'de Çift Katmanlı Difüzör Neden Yasaklandı?

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor! 27:48
Formula 1

F1 Türkiye GP'nin durumu ne olacak? Serhan Acar ve Cihangir Perperik değerlendiriyor!

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler 01:27
Formula 1

Mercedes'in DAS'ı yerleştirmek için yaptığı değişiklikler

Grand Prix Greats – İspanya GP 04:46
Formula 1

Grand Prix Greats – İspanya GP

Son Haberler

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!
F1

Britanya GP 2. antrenman: Stroll lider, Albon kazaya rağmen ikinci!

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"
F1

Racing Point: "Perez'in Meksika'ya seyahati sorun değil"

McLaren, Silverstone’da yeni aero güncellemeleri deniyor
F1

McLaren, Silverstone’da yeni aero güncellemeleri deniyor

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı
F1

Canlı Anlatım: Britanya GP 2. antrenman seansı

Giovinazzi, antrenman turlarındaki olayından ötürü uyarı aldı
F1

Giovinazzi, antrenman turlarındaki olayından ötürü uyarı aldı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.