McLaren, Silverstone için M2B’den ilham alan özel tasarımını tanıttı

Woking merkezli ekip, Silverstone'daki yarışta kurucu Bruce McLaren ve Chris Amon tarafından 1966 yılındaki ilk F1 sezonunda kullanılan ikonik M2B modeline saygı duruşunda bulunacak.

McLaren'in F1'deki ilk sezonunun ve Britanya Grand Prix'sindeki ilk puanlarının 60. yıl dönümünü kutlamak amacıyla hazırlanan bu nostaljik tasarım, takımın bu yıl Monako'daki 1000. yarışını kutlamasının ardından kullandığı ikinci özel renk düzeni olacak.

Yeni renk düzeni ve takımla olan iş birlikleri hakkında konuşan McLaren Pazarlama Müdürü Louise McWen, şu açıklamaları yaptı: "Silverstone tasarımımız, nereden başladığımızın ve o günden bu yana inşa ettiğimiz her şeyin bir kutlamasıdır.”

“McLaren M2B, durmak bilmeyen bir inovasyon ve olasılıklara olan inançla tanımlanan bir yolculuğun başlangıcını temsil ediyor; bu tasarım da o ruhu canlandırıyor.”

“Google Gemini ile olan ortaklığımız da aynı ilkelere dayanıyor. Birlikte, teknolojinin hem pistte hem de pist dışında yenilik yapmanın, gelişmenin ve performansı ileriye taşımanın yeni yollarını nasıl açabileceğini keşfediyoruz.”

“Bu özel tasarım, geleceğe kararlılıkla bakarken mirasımızı onurlandıran ortak düşünce yapılarımızın güçlü bir ifadesidir."