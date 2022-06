McLaren, sıfır-pod tasarımı için Mercedes'i tebrik etti

2022'de yürürlüğe giren yeni kurallar kapsamında Formula 1 yeni bir sayfa açtı ve takımlar, yükselmek için yenilikçi çözümler geliştirme fırsatı elde etti.

Mercedes, sezon öncesi testlerinde side-podlarında benzersiz bir tasarım ortaya çıkardı ve geleneksel geniş tasarımın aksine dar bir yapı tercih etti.

Key, bu mühendislik parçasını yorumladı ve Mercedes'in "cesur" olduğunu söyledi.

Mercedes'in sıfır-pod çözümünün kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı sorulan Key, "Kesinlikle evet."

"Bu uyarlamayla ortaya çıktıkları ve bu yönde gitmeye cesaretleri olduğu için onları tebrik ederim."

"Mercedes gerçekten ekstrem bir yöne gitti. Bu yüzden hepimiz şaşırdık. Fakat onların böyle cesur olmaları ve bu kadar farklı bir şeye sahip olunması harika." dedi.

Yeni düzenlemelerin özelliklerinden biri de öncekilere kıyasla çok daha kısıtlayıcı olması.

Hatta bu nedenle griddeki 10 takımın da aynı aracı yapabileceği bile söyleniyordu.

Mercedes mechanics on the grid with the car of George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images