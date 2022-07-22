McLaren, sidepod ve tabanda güncelleme yaptı

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McLaren, her ne kadar bu seneki performansı pistten piste farklılık gösteriyor olsa da genel manada orta grubun önlerinde mücadele ediyor. Takım, Alpine'le aynı puana sahip ancak şampiyonada 4. sırada bulunuyor.

Bu sene ilk büyük güncellemesini İspanya GP hafta sonuna getiren takım, o yarıştan beri sadece minik iyileştirmeler yapmıştı.

Fransa GP öncesindeki teknik sunumda McLaren, arka kanat kenarları ve fren kanallarını da içeren büyük güncellemesinde tabanda ve sidepodda değişiklikler yapacağını açıkladı.

Güncellenmiş sidepod şekline, dikiz aynası kolu için yeni bir konum eşlik ediyor. McLaren'a göre tüm bunlar, zeminle bağlantılı olarak her iki aks üzerindeki toplam yükü iyileştirmeyi amaçlayan daha eksiksiz bir paket güncellemesinin bir parçası.

McLaren'ın taban değişikliğinde yeni bir difüzör, taban altı güncellemesi ve taban kenarı güncellemesi bulunuyor. Takım bu değişikliklerle yerel emiş gücünü zemine yeniden dağıtarak her iki akstaki toplam yükü iyileştirmeyi amaçlıyor.

McLaren MCL36 brake drum detail

McLaren pilotu Lando Norris, Azerbaycan GP hafta sonunda orta grubun önünde kalmak istiyorlarsa tüm pakette güncelleme yapmaları gerektiğini söylemişti.

Bu güncelleme paketi, fren soğutmasına yardımcı olarak araca daha fazla performans getirmeyi amaçlayan yeni bir arka fren kanalı kanatçığı da içeriyor.

Fren kanalının içerisindeki bölümlerde, Fransa GP hafta sonundaki sıcaklıklara özel değişiklikler yapılırken sidepod ve motor kapağı bölümlerinde de farklı soğutma çözümleri bulunuyor.

McLaren son olarak arka kanat kenar plakasında "önceki olaylarda yıpranmasını takiben bir güvenilirlik endişesinden kaçınmak için" güncelleme yaptı.

Perşembe günkü basın toplantısında Norris, McLaren olarak son dönemde araçtan maksimumu aldıklarını ancak güncellemeler konusunda rakiplerinin gerisinde kaldıklarını söyledi.

Norris, "Son birkaç yarışta diğerleri birçok güncelleme getirirken, biz mücadelede kalıp ihtiyacımız olan puanları almayı başardık. Bu açıdan iyi iş çıkarıyoruz. Mutluyum ve bu şekilde devam etmeye çalışacağız." dedi.