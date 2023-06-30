McLaren, sidepod tasarımında Aston Martin'i takip etti

Daha farklı bir şekilde fabrikadan çıkış yapan MCL60, sene içerisindeki güncellemelerle birlikte daha hızlı olduğu düşünülen geometrik yapılara büründü. Bu kapsamda radyatör girişleri, sidepodlar, motor kapağı ve taban bölümlerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Red Bull Ring hafta sonunda araç tasarımları, büyük ölçüde Red Bull'un öncülüğünü yaptığı tasarım felsefesinde buluşmaya devam ederken, diğer taraftan Aston Martin de Red Bull gibi farklı alanlarda takip edilen takım olmayı sürdürüyor.

Dan Fallows ve Luca Furbatto'nun Kanada GP hafta sonunda güncellediği aracın sidepod bölgesi, McLaren güncellemelerine de ilham vermiş gibi görünüyor. McLaren'ın Avusturya'ya getirdiği sidepod bölgesi güncellemesinde, Aston Martin'in tasarımına benzerlikler görülüyor.

Sidepod, ön taraftaki radyatör girişlerinden itibaren elden geçirilmiş. Sidepoddaki hava girişinde daha çok Red Bull tasarımı korunuyor. Bu kapsamda hava girişinin alt kısmı, üst kısmından daha ileriye uzuyor. Avusturya güncellemesi ile hava girişinin üst kısmı daha geriye alınmış durumda.

Sidepodun alt kısmı ise önceki versiyona göre daha fazla kırpılmış ve böylece daha fazla kesik alan oluşturulmuş durumda. Geriye doğru ilerlediğimizde, eskiden sidepodun dış yüzeyinde hava akımının yönünü değiştirecek bir çıkıntı varken, yeni tasarımda bu çıkıntı ortadan kaldırılmış. Burada da sidepod bölgesinin dış kısmında, Aston Martin tarzı yüksek bir omuz takip edilmiş. Bu şekilde yükseltilen dış kısım, sidepodun üst bölgesinde su kaydırağı tarzı oluğun hazırlanmasını sağlamış.

McLaren MCL60: ecco le nuove fiancate e il fondo ridisegnato. Non sfugge il tirante passante nella carrozzeria Photo by: Giorgio Piola

McLaren, sidepod dışında taban bölgesinde de güncellemeler yaptı. Tabanda yer alan iki şiş bölge, zıplamanın başlamasını önleyerek Venturi kanallarında havanın daha iyi dolmasına izin vermesi gereken akış basıncını düşürme alanlarıdır. Yani bu değişikliklerle bir taraftan dalgalanma riski azaltılırken, diğer taraftan yere basma gücü aranmaya çalışılmış.

McLaren'ın yenilenen arka bölümündeki metal destek kolunun tasarımı da dikkatlerden kaçmıyor. Tabanın esnemesini engellemek için kullanılan bu parça, tabandan sidepod bölgesine giriyor ancak ardından ilginç bir şekilde yeniden açığa çıkıyor ve arka süspansiyonlar önünden yeniden aracın kaporta altına bağlanıyor.

McLaren MCL60 technical detail Fotoğraf: Filip Cleeren