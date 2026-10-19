Formula 1
McLaren: "Sezonun son güncellemeleri, 2027 aracı için test olacak"
McLaren, 2026 Formula 1 aracı için hazırladığı son güncellemelerin, gelecek sezonun aracında da kullanılabilecek temel konseptleri test etme amacı taşıyacağını açıkladı.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 19 Eki 2026 08:35
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Andrea Stella, McLaren
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Singapur Grand Prix'sinin ardından takım patronu Andrea Stella, sezonun son bölümüne yönelik güncelleme planını anlattı. Stella, son güncellemelerin Austin, Mexico City ve Sao Paulo'da düzenlenecek üç yarışta kademeli olarak getirileceğini belirtti. Böylece McLaren, farklı karakteristiklere sahip üç pistte yeni paketin tamamını değerlendirme fırsatı bulacak.
Güncellemelerin öncelikli amacı, McLaren'ın şampiyonadaki konumunu iyileştirmek. Ancak Woking merkezli ekip, gelecek sezonun aracına odaklanmaya başlarken bu geliştirmelerden ikinci bir amaç doğrultusunda da yararlanacak.
Stella, "Bazı güncellemeler getirmeyi planlıyoruz. Bu güncellemelerin, en hızlı araçlarla aramızdaki farkı kapatmamızı ve McLaren'ı kendi performansıyla podyum mücadelesi verebilecek bir konuma getirmesini umuyoruz."
"Zafer için mücadele edip edemeyeceğimizi ise muhtemelen sezonun son üç yarışında göreceğiz. Çünkü güncellemeler kademeli olarak getirilecek."
"Bununla birlikte, gelecek yılın aracında da kullanacağımız bazı temel konseptleri doğrulamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Andrea Stella, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Stella, Formula 1 araçlarının aerodinamik açıdan giderek daha gelişmiş ve karmaşık hale geldiğini belirterek, takımın 2027 aracı için temel teşkil etmesi beklenen parçaları şimdiden pistte denemek istediğini söyledi.
Stella, "Araçlar bu olgunluk seviyesine ulaştığında aerodinamik geliştirmeyi daha ileri taşımaya başlıyorsunuz. Yaklaşık iki yıllık geliştirmenin ardından aerodinamik yapı yeterince karmaşık hale geldiği için bazı çözümlerin işe yaradığını, bazılarının ise yaramadığını görebiliyorsunuz."
"Bu geliştirme sürecinin 2 Ocak 2025'te başladığını düşünürsek artık 2026'nın oldukça içindeyiz. Dolayısıyla iki yılın ardından işler karmaşıklaşmış durumda. Bir çözüm işe yarayabilir de başarısız olabilir de."
"Bu nedenle gelecek yıla taşıyacağımız temel konseptleri pistte test etmek istedik. Bence bunun zamanlaması oldukça uygun. Çünkü Red Bull puan bakımından neredeyse bizimle aynı seviyede ve rekabetçilik açısından önümüzde. Ayrıca takımlar şampiyonasında Ferrari'yi yakalamayı da hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
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- Motorsport.com Ekibi
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