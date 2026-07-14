McLaren, sezon sonunda Londra'da özel bir etkinlik düzenleyecek

Lando Norris, 2025 sezonunun sonunda Max Verstappen'i yalnızca 2 puan farkla geride bırakarak kariyerinin ilk Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

Bu başarıyla Norris, Formula 1 tarihindeki 11. Britanyalı dünya şampiyonu olurken, McLaren da Lewis Hamilton'ın 2008'deki şampiyonluğundan bu yana ilk kez pilotlar şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Norris ve Zak Brown, bu yıl şubat ayında Londra'daki Hammersmith Apollo'da düzenlenen etkinlikte 2025 sezonunu değerlendirmiş ve 2026 sezonuna ilişkin beklentilerini taraftarlarla paylaşmıştı.

McLaren, Victory Lap etkinliğinin gördüğü ilginin ardından benzer bir organizasyonu 2026 sezonunun sonunda da gerçekleştirme kararı aldı.

McLaren Racing Live adı verilen etkinlik, sezonun Abu Dabi'de sona ermesinden 8 gün sonra, 14 Aralık Pazartesi günü, Londra'daki The O2 Arena'da düzenlenecek.

Sahneye Lando Norris, Oscar Piastri, McLaren CEO'su Zak Brown ve takım patronu Andrea Stella çıkacak. Organizasyonda ayrıca McLaren'in farklı yarış programlarından özel konuklar da yer alacak.

Etkinliğin öncelikli bilet satışları perşembe günü Birleşik Krallık saatiyle 10.00'da başlayacak. Genel satış ise cuma günü aynı saatte açılacak.

McLaren CEO'su Zak Brown, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Londra'daki The O2 Arena'da düzenleyeceğimiz McLaren Racing Live etkinliğini duyurmaktan büyük heyecan duyuyorum."

"Lando Norris, Oscar Piastri, Andrea Stella ve benim yanı sıra özel konuklarla birlikte 2026 sezonunu değerlendireceğiz, perde arkasında yaşananları ve önemli hikâyeleri paylaşacağız, ayrıca 2027 sezonuna da göz atacağız."

"Harika bir gece olacak ve taraftarlarımız için takıma daha da yakın olabilecekleri eşsiz bir fırsat sunacak."

"Biletler genel satışa çıkmadan önce erken erişim fırsatından yararlanmak için McLaren Racing Club'a kayıt olun. Görüşmek üzere!"

Londra'daki The O2 Arena, daha önce de Formula 1'in 75. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen F1 75 sezon açılış etkinliğine ev sahipliği yapmış, tüm takımlar 2025 sezonunda kullanacakları araç renk düzenlerini ilk kez bu organizasyonda tanıtmıştı.