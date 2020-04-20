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Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Sezon öncesi testleri azalmalı"

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McLaren: "Sezon öncesi testleri azalmalı"
Ekleyen:
, Editör
20 Nis 2020 08:14

McLaren takım patronu Andreas Seidl, 2021 sezon öncesi testlerinin daha azaltılabileceğini düşünüyor.

Formula 1'in 2020 sezonunun geç başlaması ve geç bitmesi bekleniyor. Hatta yeni takvimin 2021'in ilk aylarında bitme ihtimali bile var.

Formula 1'de geleneksel olarak yeni sezon Mart ayında başlıyor ve bundan 1 ay önce de sezon öncesi testleri gerçekleştiriliyor.

Ancak gelecek yıl kurallar aynı kalacak ve sezonun geç bitecek olması nedeniyle sezon öncesi testlerinin azalma ihtimali var.

Yoğun program nedeniyle takımlar bu ihtimali gözden geçiriyorlar ve McLaren takım patronu Andreas Seidl, sezon öncesi testlerinin azaltılması fikrini destekliyor.

Seidl, “Şimdi bu konuları Formula 1'in patronlarıyla tartışıyoruz. Ana şey çalışanlarımızı korumak. Sorun yarış hafta sonları değil, ev dışında geçirdiğimiz gün sayısı."

"Hafta sonu süresini iki güne indirerek veya kış testlerinin bir kısmını iptal ederek gün sayısını azaltabilirsek, bu kesinlikle daha düşük maliyetlere de yol açacak. Bu sorunu FIA ve FOM ile tartışıyoruz." dedi.

Seidl, bu yıl Temmuz ayından önce herhangi bir teste ihtiyaçları olacağına da inanmıyor.

"Bu yıl sezona devam etmeden önce test yapmanın gerekli olacağını düşünmüyorum. Takımlar uzun bir aradan sonra piste geri dönme konusunda hiçbir problem yaşamayacak."

“Bunu kış tatilinden sonra her yıl tamamen yeni araçlarla yapmayı başarıyoruz. Her takımın ne kadar dayanıklı olduğuna bakarsak, dürüst olmak gerekirse büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum."

“Hepimiz Avustralya'da yarışa çıkmaya hazırdık. Sonunda eşyalarımızı tekrar paketlemeliyiz, yarış pistine gidip iki hazırlık gününe sahip olacağız ve sonrasında yarışabilecek durumda olacağız."

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Editör Kemal Şengül

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