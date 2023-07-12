McLaren, sezon bitene kadar aracın gelişimini sürdürecek
Yükselişe geçen McLaren, güncellemelerin devam edeceğini ve sezon sonuna kadar bu tasarım üstünden aracı geliştireceklerini söylüyor.
Son haftaların sürpriz takımı McLaren, Avusturya'daki dördüncülüğünün ardından Britanya'da daha da güçlü bir şekilde geri döndü ve sıralama turlarını Lando Norris ile ikinci, Oscar Piastri ile üçüncü sırada tamamladı.
Yarışta da aynı tempoyu koruyan takım, Norris ile podyuma dönerken, podyumu Güvenlik Aracı periyodunda kaybeden Piastri'nin de dördüncü olmasıyla tam 30 puan toplamayı başardı.
Birçok kişi şimdiden McLaren'in ön gruba döndüğünü söylemekte, takım patronu Andrea Stella da bu amaca kalıcı olarak ulaşabilmek için çalışmaların devam edeceğini belirtiyor.
Bu kapsamda orijinal plana sahip kalınacak ve üç yarışlık güncelleme harekatı Macaristan'da şimdilik son bulacak.
Stella, "Macaristan için, yarış temposunu arttırmaya çalışmak açısından yardımı dokunabilecek bazı güncellemelerimiz var. Her iki araçta da güncellemeler yer alacak."
"Ancak diğer tüm takımlar gibi biz de sonraki yarışlarda güncellemelere devam edeceğiz. Bu, aracı yeniden tasarlamaya başlamamız sayesinde mümkün olabildi."
"Bir projenin yeterince olgunlaştığını gördüğünüz anda, devam düğmesine basar ve devam edersiniz, bu nedenle Macaristan'dan sonra bile aracın gelişimi sürecek." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL60
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Bu kadar büyük bir adım atmış olmalarına şaşırdığını söyleyen Stella, "Bazen gerçekten de Avusturya'ya ve buraya getirdiğimiz güncellemeler gibi sürprizlerle karşılaşıyorsunuz."
"Sayısal olarak, tur zamanı açısından bu gelişmeyi beklemiyorduk."
"Açıkçası yarıştan sonra elde ettiğimiz veriler oldukça cesaret verici. İlk etapta Ferrari ve Mercedes gibi rakiplerimizi geride tutabilmemiz bizi şaşırttı. Hız açısından bizim için sorun olacaklarını düşünmüştük."
"Dolayısıyla, yarış temposu açısından bile bir adım atıldığını itiraf etmeliyim."
"Ancak sürekli hatırlattığım gibi, yüksek hızlı virajların olduğu bir pistteydik ve değişken koşullar hakimdi, koşullar nedeniyle durum daha iyi görünmüş olabilir."
"Dolayısıyla ihtiyatlı davranmaya devam ediyorum, ancak aracın yarışta da daha rekabetçi göründüğünü kabul etmenin adil olduğunu düşünüyorum." dedi.
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