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Formula 1 Monako GP

McLaren, Monako GP'de Senna özel renk düzeniyle yarışacak

McLaren, Formula 1'in Monaco Grand Prix'si için efsanevi pilot Ayrton Senna'dan ilham alınan çarpıcı bir renk düzeni tanıttı.

Burhan Güneydaş
Güncel:
MCL38_Monaco_LN_front3Q

Woking merkezli takım, sponsor ortağı OKX ile birlikte MCL38'in renk düzeninde tamamen değişikliğe gitti. Aracın papaya turuncusu, Brezilyalı pilotun ikonik kaskının sarı, yeşil ve mavi renkleriyle değiştirildi.

Araçta ayrıca kokpitin içinde ikonik Senna sözlerinin yanı sıra ön ve arka kanatlarda üç kez dünya şampiyonu olan Senna'nın adını içeren yazılar yer alıyor.

Geçen hafta sonu Imola'da yapılan F1 yarışında Senna'nın 30. yıldönümü anılırken, McLaren Monako'da özel bir livery kullanarak Brezilyalı efsane pilotu ölüm yıldönümünde anmak istedi.

Senna, McLaren için üst üste 5 galibiyet de dahil olmak üzere Monako'da 6 kez zafere ulaştı.

Monako GP için McLaren Senna tasarımı
Monako GP için McLaren Senna tasarımı
Monako GP için McLaren Senna tasarımı
Monako GP için McLaren Senna tasarımı
Monako GP için McLaren Senna tasarımı
Monako GP için McLaren Senna tasarımı
Monako GP için McLaren Senna tasarımı
Monako GP için McLaren Senna tasarımı
Monako GP için McLaren Senna tasarımı
Monako GP için McLaren Senna tasarımı
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Senna renkleri hakkında konuşan McLaren CEO'su Zak Brown, "Takım, Ayrton Senna'nın olağanüstü yaşamını ve yarış mirasını anmak için yeni McLaren livery'sini tanıtmaktan gurur duyuyor."

"Senna, Formula 1'in en büyük ikonu ve McLaren'ın en çok ödül alan sürücüsü olarak saygı görmeye devam ediyor."

"Onun McLaren üzerindeki etkisi, sadece yarış rekorlarıyla değil, aynı zamanda takım içindeki varlığı ve şimdi de mirasıyla muazzam. Bu yüzden en başarılı olduğu pistte, yeşil, sarı ve mavi renkleriyle onun için yarışmak bir onurdur." dedi.

Senna livery'si fikri üzerinde 12 ay boyunca çalışıldı ve sürecin tüm aşamalarında yer alan Senna ailesinden tam destek alındı.

Senna Global'de çalışan Bianca Senna, "Hem McLaren Racing hem de McLaren Automotive ile işbirliği içinde bu özel tasarımlar aracılığıyla Ayrton'ı onurlandırmak büyük bir şeref."

"Her iki araçta da onun renklerini kullanmak, onun hayatını ve mirasını anmanın en iyi yolu. McLaren onun için çok şey ifade ediyordu ve birlikte pek çok başarıya imza attılar, bunların çoğu bugün hala pek çok kişi tarafından hatırlanıyor. Ona çok keyif veren ve birçok zafer kazandıran bir pist olan Monako yarışını izlemek çok özel olacak." dedi.

McLaren'ın  en başarılı pilotu olan Senna, 41 Grand Prix zaferinin 35'ini bu takım için kazandı. Takımda geçirdiği süre boyunca üç sürücüler şampiyonluğu ve dört takımlar şampiyonluğuna katkıda bulundu.

McLaren Formula 1 livery değişikliğinin yanı sıra McLaren Senna isimli otomobilin özel, tek seferlik bir versiyonunu tanıttı. Bu versiyon ise Senna Sempre olarak adlandırıldı.

Otomobil, Monako'da kullanılacak F1 aracındaki gibi benzer renklere sahip olmanın yanı sıra, noktalama matrisinden oluşan Ayrton Senna portresine de sahip.

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