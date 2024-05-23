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Formula 1 Monako GP

McLaren, Senna özel tasarımında tekerlek üstü kanatlara neden dokunmadı?

McLaren, Formula 1'in Monako Grand Prix'si için Ayrton Senna'dan ilham alan cesur görünümüyle işleri yarım yamalak yapmadı.

Burhan Güneydaş
McLaren Senna design for Monaco GP

Fotoğraf: McLaren Racing

Sidepodlarda göstermelik bir boya değişikliği ya da farklı bir ön kanat görünümü yerine, Senna'nın kaskının ikonik sarı, yeşil ve mavi renklerinde komple bir görünüm tercih edildi.

McLaren'in Monako Grand Prix için tasarladığı özel tasarımdaki ilginç bir detay ise, normalde kullandıkları papaya renginin tamamen kaldırılmamış olması, özellikle ön tekerlek üstündeki kanatlarda papaya rengi şeritlerin dokunulmadan bırakılması.

Bunları sarıya çevirerek aracın geri kalanıyla daha uyumlu hale getirmek kolay görünüyor olsa da, bunun yapılmamasının net bir sebebi var, o da pilotlar.

McLaren'ın pazarlama departmanı, Monako için renk değişikliği hakkında yarış takımıyla yoğun bir şekilde görüştükten sonra, papaya renkli şeritlerin tekerlek kanatlarında kalması gerektiği konusunda anlaşıldı. Çünkü bu renkler Lando Norris ve Oscar Piastri için önemli bir referans noktası görevi görüyor.

McLaren Senna design for Monaco GP

McLaren Senna design for Monaco GP

Photo by: McLaren

Ayrıca, hassasiyetin kritik olduğu Monako sokak pistinde, kanatların rengini değiştirmek kayda değer bir görsel etki yaratabilirdi.

Hatta Monako için sürücülerin tulumları ve takım kiti değiştirilirken, pit ekibinin lastik değişimleri için normal renklerinde devam edecek olmasının nedeni de bu.

McLaren pazarlama müdürü Louise McEwan, "Araca yakından bakarsanız, ön tekerlek üstündeki kanatların bilinçli bir şekilde papaya renginde kaldığını görürsünüz."

"Bu şekilde bir renk düzeni değişikliği yaptığımızda, aracı tamamen kapladığımızda, performanstan ödün veremeyiz."

McLaren Senna design for Monaco GP

McLaren Senna design for Monaco GP

Photo by: McLaren

"Geçen yıl boyunca yarış takımının tamamıyla, özellikle aerodinamik ekibi ve pist kenarı ekibi ile birlikte, performanstan ödün vermemek için çalıştık. Bu unsurlar pilotlarımız için önemli bir referans noktası olduğu için değiştirilmedi."

"Renk değişikliği, pist alanında herkesin üzerinde göreceğiniz takım kıyafetlerini de kapsayacak."

"Ancak yine de tüm pit ekibini kasten değiştirmedik. Çünkü pilotlar bu görsel işaretlere odaklanmak için eğitiliyor ve pit stoplarının kaçırılmasını istemeyiz." dedi.

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