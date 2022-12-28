McLaren: "Seidl'ın ayrılığı 'takımda ışık görmemesiyle' alakalı değil"

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McLaren takım patronu Andreas Seidl, 2018'den bu yana birlikte çalıştığı İngiliz ekipten ayrılmayı ve Sauber'in yeni CEO'su olmayı seçti.

Bu ilk bakışta biraz tuhaf gelebilir çünkü McLaren şu anda Sauber'den daha iyi durumda. Fakat Sauber, 2026'da Audi'nin fabrika takımı olacak ve Seidl, daha önce Volkswagen Grubu'nda önemli görevler üstlendi.

Audi'nin Formula 1'e girme kararıyla Seidl'ın Alman şirkete döneceği zaten konuşuluyordu ve Frederic Vasseur'ün Ferrari'ye geçişi, bu sürecin hızlanmasını sağladı.

Bazıları Seidl'ın ayrılığını McLaren'ın performansına bağlasa da, RacingNews365'e konuşan McLaren Racing CEO'su Zak Brown, durumun böyle olmadığını belirtti.

Brown, "Bu daha çok geldiği yerle ilgili."

"Andreas bize Volkswagen Formula 1'e katılmayı reddettiği dönemde geldi. Fakat şirket, şimdi görüşünü değiştirdi ve o da oraya geri dönme kararı aldı."

Andrea Stella, Race Engineer, McLaren, with Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Audi, yakında Formula 1'de yarışmaya hazırlanıyor ve Andreas da hâlâ Almanya'da yaşıyor. Haliyle bu geçiş, onun için mantıklı bir adım oldu."

"Bu yüzden aldığı kararda, bizim şu anki durumumuzun etkili olduğunu düşünmüyorum. Hatta kararın McLaren'la ilgisi olduğunu düşünmüyorum."

"Elbette o daha iyi bilir fakat onunla yaptığım konuşmalarda bunun daha çok fırsatla ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum."

"O da bir CEO olmak istiyor ve şu anda McLaren'da böyle bir fırsat yok."

"Bu yüzden McLaren'daki fırsat eksikliğinden ziyade önüne çıkan fırsatla ilgili bir durumdu." dedi.

Brown, yeni takım patronu Andrea Stella'ya güveninin ise tam olduğunu söyledi.

"Andrea Stella'nın takım patronluğu görevini olması gerektiği şekilde yapabileceğine olan inancım tam. Çok fazla deneyimi var, yarış hafta sonlarında takıma iyi şekilde liderlik etti."

"Pilotlar tarafından büyük saygı görüyor ve teknik anlamda çok iyi. Bu değişiklik takımı zayıflatmayacak, sadece işleyiş biraz daha farklı olacak."