Seidl: "Norris inanılmaz bir sezon geçirdi"

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McLaren, yeni döneme büyük umutlarla girse de, bir kez daha umduğunu bulamadı ve en hızlı beşinci takım görüntüsü çizdi.

Lando Norris buna rağmen düzenli olarak puan topladı ve Imola'da podyuma çıkıp, üç büyük takımın altı sürücüsü dışında podyuma çıkan tek isim oldu.

McLaren'ın da içerisinde bulunduğu orta grupta takımlar genellikle çok yakındı ancak Norris, sezonu yedinci tamamlayıp "geri kalanların "en iyisi" oldu.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, yıldız pilotunun sezonundan çok memnun.

Seidl, "Sonuçlara baktığımızda Red Bull, Ferrari ve Mercedes dışında podyuma çıkabilen tek takım olmamız iyi bir şey. Bunun bir sonucu olarak Lando şampiyonayı yedinci bitirdi."

"Bu, en iyi takımlar dışındaki pilotlar arasında birinci olduğunu gösteriyor."

"Aslında her ne kadar araçtan kaynaklanan hız eksikliğine rağmen Lando'nun bir kez daha nasıl inanılmaz bir sezon geçirdiğini kanıtlıyor." dedi.

McLaren 2023'te çok daha rekabetçi bir araç tasarlamak için harekete geçmiş durumda.

"Bu, mali düzenlemeler ve bütçe sınırı anlamında da çok önemli bir yıl oldu. Performansa yatırım yapıp, yeni fonlar ayırmak adına daha fazla sinerji veya verimlilik yaratmaya çalıştık."

"Aylar önce yeni mühendislerin işe alınması konusunda bazı girişimler başlattık. Bir ekip olarak hareket ediyoruz ve sezon başında fren problemleri ortaya çıktığında, sınırlı kaynağa rağmen bunları çözmek, aracı geliştirmek ve bir sonraki araç üzerinde ayarlamalar yapmak da dahil olmak üzere birkaç projeyi paralel şekilde yürütmek zorunda kaldık."

"Bu yüzden başarılı bir sezondu diyorum, çünkü gelecek yıl için temellerimizi güçlendirmede büyük adımlar attık.