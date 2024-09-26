McLaren, Sauber'in ilgisi karşısında Bortoleto'yu hangi konularda uyardı?

Takımlar, 2026 sezonu öncesinde yönetmeliklerdeki radikal değişiklik için araçları üzerinde Ocak ayında çalışmaya başlayabilecekler ve bu doğrultuda iki şirketin de planlarını yakın zamanda teyit etmesi bekleniyor.

Sauber'in, 2026'dan itibaren Audi'nin devralmasıyla tam teşekküllü bir fabrika takımı haline geleceği düşünüldüğünde, Sauber'de neler olacağı konusunda bazı spekülasyonlar var.

Nico Hulkenberg şu ana kadar onaylanan tek sürücü ancak Mattia Binotto gibi üst düzey yöneticilerden gelecekte onunla kimi eşleştirmek istediklerine dair ipuçları geldi.

Zhou Guanyu'nun koltuğunu kaybetmesi beklenirken, Valtteri Bottas'ın 2025 sezonu için bir koltuğa sahip olması, ardından McLaren genç pilotu Gabriel Bortoleto'nun 2026'da koltuğu devralması olası görünüyor. Ancak gazeteci Joe Saward'a göre bu senaryo bir uyarı ile geliyor.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

McLaren, Gabriel Bortoleto’ya olası Sauber hamlesinin "iyi bir fikir olmadığını" söyledi

McLaren'ın gelecekte Lando Norris ve Oscar Piastri ile devam edeceği düşünüldüğünde, Bortoleto'nun Sauber'e geçmesi 2026 sezonunda gridde yer almasını garantileyecek.

Audi, Carlos Sainz'ın Williams'a katılma kararı vererek teklifini reddetmesinin ardından Hulkenberg'in ötesinde büyük isimleri kadrosuna katmakta zorlanırken, Alman otomobil üreticisinin F1'in besleyici şampiyonalarında herhangi bir sürücü akademisi bulunmuyor.

Saward'a göre, McLaren, Audi'ye geçiş konusunda Bortoleto'yu uyardı. Audi'nin Formula 1'de henüz kanıtlanmamış bir motor üreticisi olması, bu endişenin temelini oluşturuyor.

Saward, “Singapur'da konuşulanlara göre McLaren, Formula 2 Şampiyonası lideri genç pilotu Gabriel Bortoleto'ya Audi'ye katılmasının iyi bir fikir olmayabileceğini, zira gelecekte McLaren'da kendisi için potansiyel olabileceğini söylemiş.” diye yazdı.

Saward, Bottas'ın 2025 sezonu için Hulkenberg ile eşleşmesinin muhtemel olduğunu ve bu durumda Zhou'nun bir koltuktan mahrum kalacağını ve muhtemelen öngörülebilir bir süre için F1'in dışında kalacağını söyledi.

Gabriel Bortoleto, McLaren junior driver Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Audi neden çekici bir koltuk değil?

Audi, bir F1 programını finanse edip etmeyecekleri konusunda yıllarca süren spekülasyonların ardından nihayet gride katılan büyük isimlerden biri.

Ana şirket Volkswagen 2015 yılında bir emisyon skandalına karıştı ve bu da F1'e ve nihayetinde başarılı WRC programına girmeyi planladığı söylentileri de dahil olmak üzere birçok motor sporları programında aksamalara neden oldu.

Ancak Audi'nin Sauber tarafından üretilen bir şasi ile birlikte 2026 için kendi güç ünitesini inşa etme gibi iddialı bir görevi resmen üstlenmesi, bunun büyük bir otomobil üreticisinin bir başka talihsiz girişimi olup olmadığı konusunda bazı spekülasyonlara yol açtı.

Honda, BMW ve Toyota bunun kötü sonuçlanan son örnekleriydi ancak Audi katılma şartlarını belirlerken yeni düzenlemeler üzerinde önemli bir etkiye sahipti. Buna rağmen, Sauber'in son dönemdeki sicili göz önüne alındığında, şu anda gridde cazip bir koltuk olarak görülmüyor.