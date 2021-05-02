McLaren: "Şartlar Ricciardo'yu olumsuz etkiledi"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, ilk üç yarışta Lando Norris'in seviyesinde değildi ve Portekiz sıralama turlarında 16. olarak sıralama turlarının ilk bölümünde elendi.

Avustralyalı pilot, ilk bölümde tam 1.045 saniye daha yavaş bir tur çıkardı.

Ancak takım patronu Andreas Seidl, bunun ikili arasındaki gerçek fark olmadığını belirtti.

Norris ve Ricciardo arasındaki farkın, şartlar nedeniyle büyük görünüp görünmediği sorusuna Seidl, "Sanırım düşük yol tutuş şartlarının büyüttüğü ufak farklar var. Imola'da kuruyan pistte de durum böyleydi. Sakin kalmalı ve analiz yapmalıyız. Dün ve bugünkü seanslara baktığımızda, ileriye doğru iyi adımlar attığını düşünüyorum. Maalesef sıralama turlarında işe yaramadı. Yine de da fazla tura ve daha fazla zamana ihtiyacı var. Sonrasında her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum." cevabını verdi.

Ricciardo'nun zamanlarının gerçekçi olup olmadığı sorulduğunda "Hayır, antrenman seansında da gördük, Lando ile arasındaki fark kesinlikle bu değil. Sadece turu bir araya getirmeye çalışıyor ve burada temiz turlar çıkarmak kolay değil, çünkü trafik var, rüzgar var ve yol tutuş şartları çok kötü."

"Açıkçası çok fazla şey oluyor ve şu anda aracımızda yaşadığı zorlukların bu pistte daha da kötüleştiğini düşünüyoruz. Bu yüzden de günü tamamladığı yerde bitirdi. Sakin kalmalı ve durumu analiz etmeliyiz. Üzerinde çalışmamız gereken yerler var ve işlerin daha iyi olacağına eminim." cevabını verdi.

Portimao'da yol tutuş şartları oldukça kötü ve bu da sürücüleri epey zorluyor.

Düşük yol tutuşun neden Ricciardo'ya daha çok zarar verdiği sorusuna Seidl, "Temel zorluğun, aracı limitlerde sürmek için gereken bu güvene sahip olmak olduğu düşünüyorum. Limitleri zorlarken rahat hissetmediğinizde, bu otomatik olarak tur zamanına yansıyor ve sebebi bu."

"Elbette hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bugün 7. ve 16. olmayı beklemiyorduk. Lando'nun ikinci bölümündeki tur zamanına bakarsanız, kesinlikle birkaç pozisyon daha yukarıda bitirebilecek bir aracımız vardı. Fakat maalesef Lando, üçüncü bölümün sonunda yeni lastiklere geçtiğinde sanırım Seb'le karşılaştı ve temiz bir tur için ihtiyaç duyduğu boşluğu bulamadı. Bu yüzden hayal kırıklığı yaşıyoruz."

"Olumlu tarafa bakarsak yine çok rekabetçi bir araca sahiptik. Bu da takımdaki çocukların yaptığı harika işlerin bir başka onayı oldu. Bu hafta sonu sahip olduğumuz tüm bu güncellemeler işe yarıyor. Şimdi bu hayal kırıklığını ardımızda bırakmamız çok önemli. Pazar günü baştan başlayacağız ve her iki araçla da yükselmek gibi net bir hedefe sahibiz. Bugün gördüğümüz üzere bunu kesinlikle yapabiliriz." cevabını verdi.

Seidl, beşinci sıra için yarışabilecekleri bir araca sahip olduklarından da emin.

"Hafta sonu boyunca gördüklerimize bakarsak kesinlikle beşincilik için savaşabilecek bir aracımız olduğunu düşünüyorum. Lando'nun ikinci bölümde attığı tura bakarsak belki de ilk dörde giren araçlardan birini zorlama şansımız olabilir. Yani yarıştaki hedefimiz bu olacak."

"Umarım genellikle iyi olduğumuz başlangıçta bazı pozisyonlar kazanabiliriz. Sonrasında daha büyük bir sonuç için gereken her şeye sahip olacağız. Orta lastiklerle başlayan sürücülerin bundan nasıl etkileneceğini görmemiz lazım. Yarış için onlara büyük bir avantaj sağlayıp sağlamayacağını göreceğiz. Sonrasında mücadelemizin sadece beşincilik için mi olduğunu anlayacağız."

"Fakat başladığımız yere bakarsak, bence iyi şeyler yapabiliriz. Kesinlikle Ferrari ve Alpine ile savaşabiliriz."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images