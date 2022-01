McLaren: "Şampiyonluk, 2022 için gerçekçi bir hedef değil"

McLaren, turbo hibrit motorlar döneminde Honda güç ünitesine geçmesinin ardından gridin en gerisine kadar düşmüş ve puan almakta dahi zorlanmıştı.

Fakat 2018 yılıyla beraber çıkışa geçmeye başladılar ve her geçen yıl pozitif ivmelerini daha da yukarı taşıdılar.

Takım, 2014'ten sonra ilk podyumunu 2019'da alırken, 2012'den sonra ilk galibiyetini 2021 yılında İtalya GP'de aldı. Takım ayrıca bu yarışta duble yaparak, 2010'dan sonra ilk kez bu başarıyı yakaladı.

Takımın bu pozitif ivmesi devam ediyor ve bazıları 2022'de şampiyonluk için yarışmalarını bekliyor.

Ancak RACER ile olan son röportajında Zak Brown, 2022 için böyle bir hedef belirleyemeyeceklerini çünkü altyapı anlamında henüz o seviyede olmadıklarını söyledi.

Brown, RACER'a verdiği demeçte, ”Şampiyonluğun gerçekçi bir hedef olduğunu düşünmüyorum."

"Hâlâ altyapımızı ve özellikle de rüzgar tünelimizi güncelliyoruz. Bu, araç gelişimi açısından oldukça kilit bir unsur ve bizi de sınırlıyor."

“İçerisinde bulunduğumuz durum bu ve mevcut şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Fakat dediğim gibi, altyapı anlamında biraz gerideyiz. Her şeyi satın almamıza rağmen, bunları çalışır hale getirmek zaman alıyor ve rüzgar tünelinin aktif hale getirilmesi için birkaç yıl daha gerekiyor."

"Peki, bir yarış kazanabilir miyiz? Geçen yıl ikna edici şekilde bir galibiyet aldık ve hatta ikinciyi de kazanıyorduk."

"Yine de yarış tahminlerine girmek istemiyorum. Aston Martin'in ‘Henüz hiçbir şey görmediniz!' dedikten sonra tamamen geriye düştüğü geçen yılki gibi bir durum içerisin de olmak istemiyorum. Hedefimiz geçen yıla göre daha rekabetçi olmak. Hedef bu olacak." dedi.

McLaren, 2021'de şaşırtıcı şekilde duble yapmayı başaran tek takım da oldu.

Brown bu konuda, “Bottas ve Perez'in kalitesi göz önüne alındığında, duble yapan tek takım olmamıza şaşırdım." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, and Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, with the trophies

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images