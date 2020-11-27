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Formula 1 / Son dakika

McLaren şampiyona üçüncülüğünü gözüne kestirdi

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McLaren şampiyona üçüncülüğünü gözüne kestirdi
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McLaren F1 patronu Andreas Seidl, şartlar zor olsa bile bu sezonu üçüncü bitirmek istediklerini söyledi.

Sezonun bitimine sadece üç yarış kaldı ve McLaren şampiyonayı dördüncü sırada götürüyor.

Racing Point şu anda en hızlı üçüncü araca sahip gibi görünüyor. Ancak Bahreyn GP öncesi konuşan Andreas Seidl, hedeflerinin bu mücadeleyi kazanmak olduğunu belirtti.

Seidl, "Çok önemli olmasalar bile buraya bazı küçük teknik güncellemeler getirdik."

"Elbette şampiyonadaki her pozisyonun getireceği para miktarının farkındayız, bu yüzden savaşmaya devam ediyoruz."

"Sadece elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve en yakın rakiplerimizi yenmeye çalışıyoruz. Şu anda asıl mesele bu."

"Kalan üç hafta sonu için de tamamen kendi işimize odaklanmamız gerekiyor. Sezon boyunca yaptığımız şeyi yapmaya devam etmek önemli olacak."

"MCL35'in griddeki en hızlı üçüncü veya dördüncü araç olarak adlandırılamayacağını biliyoruz, ancak önemli bir ilerleme kaydettik ve oldukça rekabetçiyiz."

"Birbirine kenetlenmiş bir ekibimiz ve iki mükemmel pilotumuz var. Umarım tüm bunlar, savaşın Abu Dhabi'ye kadar devam etmesine izin verir." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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