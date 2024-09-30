McLaren şampiyona lideri aracın başarısını açıkladı

McLaren, sezon başında 115 puan geride başladığı takımlar şampiyonasında, son altı yarışa girerken Red Bull'un 41 puan önüne geçti.



Woking merkezli takım, özellikle Miami Grand Prix’sinden bu yana getirdiği güncellemelerle ön plana çıktı.



Lando Norris ve Oscar Piastri'nin iyi performansıyla bu süreçte beş Grand Prix kazanıldı.

McLaren takım patronu Andrea Stella, bu başarıyı şu sözlerle açıkladı: "Şartlar değiştiğinde neden formumuzu koruduğumuzu tam olarak biliyorum. Ama gerçek şu ki, bu oldukça karmaşık bir bilim ve bunu mühendislik terimlerine dökmek zor."



"Mühendislik çözümlerimizle elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde, aracın dengeli olduğundan ve iyi aerodinamik özelliklere sahip olduğundan emin olmaya çalışıyoruz. Bu yolda ilerlediğimizde genellikle araç iyi tepki veriyor."