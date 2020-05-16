McLaren, Sainz'la olumlu şekilde ayrılacağı için mutlu

McLaren ile Carlos Sainz, Renault ile Daniel Ricciardo ve Ferrari ile Sebastian Vettel sezon sonunda yollarını ayıracaklar. Renault-Ricciardo arasında gerilim yaşanıyor ve Renault patronu Cyril Abiteboul, yaptığı ayrılık açıklamasında, Ricciardo'ya teşekkür dahi etmeyerek "sadakat" vurgusu yaptı. Diğer tarafta Vettel ve Ferrari ilişkisinin de iyi bitmediği biliniyor.

Oysa Sainz ve McLaren son derece iyi şekilde ayrıldılar. Sainz hatta McLaren'a bir veda mektup yazdığı gibi, bir veda klibi de hazırladı.

Brown, Sainz'ın Ferrari'ye gitme olasılığını duydukları zaman, kendisine görüşme izni verdiklerini doğruladı ve İspanyol sürücüyle oldukça olumlu şekilde vedalaştıklarını söyledi.

"Carlos'la bu konu hakkında konuştuk. Bu olanları dedikodulardan duymadım. Ancak bu tür pilot hareketlerinin çoğu, garajınızın arkasında sinsi sinsi konuşmalarla, gizli anlaşma yapmaya çalışarak olur."

"Bence McLaren, sürücülerimiz de dahil olmak üzere takımla olan ilişkilerimizde biraz daha farklı bir felsefeye sahibiz."

"Bu, Carlos'un kış boyunca Andreas ve benimle konuştuğu bir konuydu. Ona Ferrari ile görüşmesi için izin vermek zorundaydık ve ona bu izni verdik."

"Sanırım sonunda, bu yıl birlikte yarışacağımızı düşündüğümüzü görebiliyorsunuz."

"Bence sürücülerin ve takımların birbirleriyle ayrılabileceklerini ve aralarında düşmanlık olmadığını görmek harika bir şey. Çünkü diğer bazı değişikliklere bakarsanız maalesef dargınlık var gibi görünüyor. Ama yine de bu insanların hâlâ bu yıl birlikte yarışmaları gerekiyor. Bu süreci ele alma şeklimizden gurur duyuyorum."

Brown, Sainz'in 2019'da beklenenden daha iyi bir performans gösterdiğini belirtti.

“Yapacağını düşündüğümden bile daha iyi bir iş çıkardı. Ama iyi bir iş yapacağını düşünmeseydik zaten onunla anlaşmazdık."

“Yine de gerçekten hiç hata yapmadı. Eğer geriye bakarsanız, sadece Toro Rosso günlerinde [2017] Bahreyn'de pitten çıkarken aptalca bir olayı olduğunu hatırlıyorum."

“Genç bir sürücüden bekleyebileceğiniz çaylak hatalarından hiçbirisini görmedik. Gerçek bir olgunluk gösterdi. Çok hızlıydı. Sezona kötü bir başlangıç ​​yaptığını fakat Kubica’nın lastik patlamasıyla nedeniyle Avustralya'da şanssızlık yaşadığını unutmamalıyız, bu yüzden ilk birkaç yarışta puan kazanmaya başaramadı."

“Lando ile gerçekten iyi çalıştı, çok hızlıydı ve gerçek bir takım oyuncusuydu."