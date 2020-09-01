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Formula 1 / Son dakika

McLaren, Sainz’ın yaşadığı sorun konusundaki analizi bekliyor

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McLaren, Sainz’ın yaşadığı sorun konusundaki analizi bekliyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Cem Özel, Editör

McLaren, Carlos Sainz’ın Belçika Grand Prix’sine katılamamasına sebep olan sorunun kesin sebebini bulmak için Renault’nun güç ünitesi üzerinde yapacağı analizi bekliyor.

Sainz, gride çıkış turunda güç ünitesinde yaşadığı sorun sebebiyle Belçika GP’ye başlayamamıştı.

McLaren, güç ünitesinde yaşanan bir sorunun, egzoz arızasına sebep olduğunu açıklamıştı.

Takım patronu Andreas Seidl, güç ünitesinin kurtarılıp kurtarılamayacağını öğrenmek için tedarikçi Renault’nun analizini beklemeleri gerektiğini söyledi.

Seidl, “Belirli sorun konusunda Renault’nun analizini beklememiz gerek.”

“Sonuç olarak bunun, güç ünitesi tarafında dahili bir sorun olduğunu gördük, ki bu da aracın arka tarafına ve egzoza hasar verdi.”

“Açık şekilde, yarışa bile başlayamamak Carlos ve bizim için hayal kırıklığı yarattı.”

“Ancak olan oldu ve analizi beklemeliyiz. Ayrıca güç ünitesini de kurtarma şansı olup olmadığını görmeliyiz.” dedi.

McLaren, Spa’da tek araçla yarışmasına rağmen Lando Norris’in 7. olmasıyla beraber takımlar şampiyonasında Racing Point’i geçerek üçüncülüğe yerleşti.

Ancak Seidl, Racing Point ve Ferrari için kötü geçen hafta sonunda her iki araçla puan alma fırsatını kaçırdıklarını söyledi.

 

Seidl bu konuda, “Bugün, kaçırılan bir fırsattı. Çünkü iyi pozisyonlarda olup çok önemli puanlar alan iki aracımız olabilirdi.”

“Aracın hızı oldukça cesaret vericiydi ve Racing Point ile Ferrari’lerden iyi puanlar çalabilirdik. Takımlar şampiyonasında 3. sıraya dönmek iyi ve etrafımızdaki takımlarla savaşabilecek bir aracımızın olduğunu görmek güzel.”

“Bu ayrıca, pist karakteristiklerine ve pist düzenine de bağlı. Ancak bu savaşta olmak ve bu savaşı sürdürebilecek araca ve sürücülere sahip olmak güzel.” ifadelerini kullandı.

Bu yarışla beraber Sainz, son altı senede dördüncü kez Spa’da finişe ulaşamamış oldu.

Seidl bu konuda, “Bu, Carlos için zordu. Onun için büyük bir hayal kırıklığıydı, ancak bizim için de durum farklı değil.”

“Ancak sonuç olarak bu, ne yazık ki yarışların bir parçası ve gerçeklere bağlı kalmak, bir şeyler ters gittiğinde ne olduğunu analiz etmek, bunlardan bir şeyler öğrenmek ve bunun tekrarlanmadığından emin olmak önemli.”

“İyi olan şey ise, sonraki pazar günü de yarışacak olmamız ve umarım bunu telafi edebiliriz.” dedi.

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Editör Luke Smith

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