McLaren: "Sainz'ın Abu Dhabi'de test yapamayacağı konusunda şüphe yok"

FIA'nın 2021'de Renault ile F1'e geri dönecek olan Fernando Alonso başta olmak üzere Sebastien Buemi'nin Red Bull, Robert Kubica'nın Alfa Romeo ile genç sürücü testlerine katılmalarına izin vermesinin ardından Ferrari bu durum karşısında hayal kırıklığını dile getiren takımlardan oldu.

Ferrari, FIA'nın bu kararı sayesinde Alonso'nun 2020 aracıyla sürüş yaparak avantaj kazanacağını, bu yüzden kendilerinin de Sainz'ın erkenden test yapabilmesi için girişimde bulunduğunu açıkladı.

Sainz, Perşembe günü yaptığı açıklamada o dönemde test yapmasını engelleyecek kontrat maddeleri olmadığını söylemişti.

FIA buna izin verirse, Sainz Ferrari simülatör pilotu Antonio Fuoco'nun yerine testlere katılacak.

Racing Point ve McLaren, uzun zaman önce bu testlere katılacak genç pilotlarının da olmaması nedeniyle tasarruf amacıyla testlere katılmayacağını duyurmuştu.

Seidl, Sainz'ın Ferrari ile o testlere katılamayacağını söyledi.

Seidl, "Kurallar çok açık. Bu yüzden Carlos'un sürüş yapabilmesinin bir yolunun olduğunu düşünmüyorum."

"Bizim için, aktif F1 pilotlarının sürüş yapamayacağı konusunda kurallar açık. Bu yüzden Nisan ayında diğer takımlarla birlikte bu testlere katılmama kararı aldık."

"Şu anda bu durum hâlâ geçerli. Bizim açımızdan bu testlere katılma planı yok." dedi.

Ferrari'nin izin alma girişimi özellikle sorulduğunda Seidl, "Onun Ferrari ile test yapmasının imkanı yok çünkü ne yazık ki kurallar buna izin vermiyor. Bu, genç pilot testi."

"Ben sadece kurallarda yazılı olan şeyleri biliyorum. Ancak birileri farklı bir karar verirse, bununla alakalı bir şey yapamam." dedi.

Genç sürücü testlerine son dakikada tüm pilotların katılmasına izin verilse dahi McLaren bu testlere katılamayacak çünkü personelin ve ekipmanın İngiltere'ye dönmesi için her şey planlanmış durumda.

Seidl, "Tekrarlamam gerekirse bu testlere katılma niyetimiz yok. Kurallar oldukça açık. Aktif bir yarış pilotuyla bu testlere katılmak mümkün değil."

"Bu konu hakkında daha fazla enerji harcamıyorum. Takım olarak bu konu hakkında enerjimizi boşa harcamıyoruz."

"Biz kendimize odaklanmamızın önemli olduğunu biliyoruz. Takım olarak sıradaki adımları atmamız önemli."

"Ocak ayı itibariyle Daniel'i takımda görmek için sabırsızlanıyoruz. O, deneyimli bir takımda deneyimli bir pilot olacak. Gelecek sene iyi durumda olacağımızdan eminim." dedi.

Seidl son olarak, FIA'dan geleceğe yönelik bir açıklama almaya gerek olmadığını, bu seneki test kurallarının pandemi nedeniyle harcamaları kısma açısından tek seferlik olduğunu söyledi.

Seidl, "Bu konuda daha fazla açıklama yapılması gerektiğini düşünmüyorum çünkü bu sene bu kurallar, Nisan ayında pandeminin ilk darbesinin ardından FIA ile birlikte harcamaları düşürmek için tek seferlik alındı."

"Bu, gelecek sene öncesinde tek kış test seansı yapılması yönünde alınan karar paketinin bir parçasıydı."

"Sadece bu sene ortaya çıkan eşsiz bir durumda böyle bir karar alındı. Gelecek sene için kurallar net, tekrar normale döneceğiz." dedi.