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Formula 1 / Son dakika

McLaren, Sainz ve Norris’e güveniyor

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McLaren, Sainz ve Norris’e güveniyor
Ekleyen:
, Editör
11 Kas 2019 06:04

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Carlos Sainz ve Lando Norris’e çok güvendiklerini söyledi.

İngiliz ekip, Fernando Alonso ve Stoffel Vandoorne ile geçirdiği iki yolun ardından bu yıla yeni bir sürücü kadrosuyla başladı.

Renault’dan Sainz ve F2’de şampiyonluk için yarışan genç yetenek Norris’le mücadele eden İngiliz ekip, bitime iki yarış kala takımlar şampiyonasında dördüncülüğü hemen hemen garantiledi.

Gelecek yıl aynı ikisiyle yarışacaklarına dikkat çeken takım patronu Seidl, iki pilota da çok güvendiklerini söyledi.

Seidl, “Gelecek yıl için sözleşmelerini oldukça erken açıkladık. Bu onlara ne kadar güven duyduğumuzu gösteriyor. Özellikle onlara iyi bir araba sağlayabilirsek başarılı bir gelecekleri olacağından eminim.”

“Sıralama turları ve yarışlardaki hızlarından etkilendim. Ama sadece mühendislerle değil, sponsorlarla ve basınla da harika çalışıyorlar. Mükemmel bir işbirliği içindeler, şimdi birbirleriyle rekabet zamanı olmadığını, şimdi takım için çalışmamız gerektiğini anlıyorlar.”

İki iyi sürücüye sahip olan Ferrari’nın yaşadığı sorunlar hatırlatıldığında, Seidl, “Bence takımın iki güçlü sürücüye sahip olması her zaman iyi.” dedi.

Seidl, pilotlarda aradığı en önemli özelliğin hız olduğunu da söyledi.

“Tabii ki, ilk olarak hıza önem veriyorum. Hızlı bir yarışçıya sahip olduğunuzda bu daha iyidir, çünkü böyle bir pilotla çalışmak genel olarak kolaydır. Bir yanda sporumuzun kahramanları konumundalar. Bir yandan da tüm takımla birlikte büyük bir sorumluluğa sahipler. Mühendislerle birlikte aracın gelişimiyle  meşgul olmalı ve işler ters gittiğinde onurlu şekilde buna dayanabilmeliler.”

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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