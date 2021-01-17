McLaren, rüzgar tünelini daha çok kullanmak için üçüncülükten vazgeçmeyi düşünmemiş

2021'den itibaren rüzgar tüneli testleriyle ilgili yeni bir handikap sistemi devreye girecek. Bu sistem, başarılı ekiplerin rüzgar tüneli ve CFD yazılımını az az kullanmasına izin verirken, alt sıralarda kalan takımların daha fazla gelişim süresine sahip olmasını sağlayacak.

Bu şekilde takımlar arasındaki farkların uzun vadede azalması gerekiyor.

Rüzgar tüneli test oranları:

Pozisyon 2021 rüzgar tüneli test oranı 2022-25 arasında yapabileceği rüzgar tüneli testi 1 % 90 % 70 2 % 92.5 % 75 3 % 95 % 80 4 % 97.5 % 85 5 % 100 % 90 6 % 102.5 % 95 7 % 105 % 100 8 % 107.5 % 105 9 % 110 % 110 10. % 112.5 % 115

Mercedes, 2020 yılını şampiyon olarak tamamladığı için %90'lık bir test oranına sahip olacak, ki bu da haftalık 36 sürüşe denk geliyor.

McLaren geçen yılı üçüncü sırada tamamladığı için %95'lik bir teste sahip olacak. Eğer 2020'yi dördüncü olarak tamamlasalardı %97.5lik bir test oranına sahip olacaklardı.

Bu oranlar 2022 ve sonrasında daha da azalacak.

McLaren geçen yıl üçüncü olmak için Renault ve Racing Point'le sıkı bir savaşa girmişti ve Seidl, aero handikap sisteminin sonuçlarını hiçbir zaman düşünmediklerini söyledi.

Seidl, "Farklı pozisyonların yarattığı adımları biliyoruz, ancak bu adımların büyük bir fark yarattığını düşünmüyoruz."

"Her sabah rakiplerimizi yenme arzusuyla uyanıyoruz ve aklımızdaki tek şey mümkün olan en iyi şekilde başlamak." dedi.

Seidl, aynı zamanda Ferrari'nin önünde şampiyona üçüncüsü olmayı beklemediklerini de kabul etti.

“Kimse Ferrari'nin böyle sorunlar yaşamasını beklemiyordu."

"Ayrıca Barcelona testlerinde Racing Point'in ne kadar hızlı olduğunu görüp, aracın nasıl tasarlandığını anladığımız zaman, onları geçmek bizim için ulaşılamaz gibiydi."

McLaren, elde ettiği üçüncülükle beraber önemli miktarda para ödülü almış oldu.