McLaren, Rusya GP'de Mercedes tarzı burunla yarışabilir

Woking merkezli ekip, Mugello'da Carlos Sainz'ın aracına Mercedes'e benzer yeni burun tasarımını eklemişti.

Antrenmanda kısa süre yapılan sürüşte toplanan verilerin ardından takım, normal burnu kullanmaya devam etti.

Takım bugünkü antrenman seanslarında yeni burnu kullanmaya devam edecek ve ardından verileri inceleyerek, hafta sonunun kalan kısmında kullanıp kullanmamaya karar verecek.

Takım patronu Andreas Seidl, "Bugün test için getirdiğimiz burnu değerlendirmeye devam edeceğiz. Sabah Lando'nun aracında olacak, bazı testler, arka arkaya testler yapacağız."

"Araçta, bir sonraki tasarımın olduğunu göreceksiniz. Bu burun hakkında nasıl devam edeceğimize karar vermeden önce, veri toplamamız lazım."

"Amaç her zaman yeni bir güncelleme getirdiğinizde, umduğunuz gibi çalışması ve hafta sonunun kalanında onu kullanmak lazım. Açıkçası şu anda hafta sonu için yeteri sayıda parça üretmek ve getirmek lojistik açıdan büyük mücadele gerektiriyor."

"Adım adım ilerlemeli ve öncelikle bugün performansını değerlendirmeliyiz. Ardından hafta sonu devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz. Sonucun ne olduğu hakkında yarın sabah sizleri bilgilendireceğiz." dedi.

Seidl, Toskana GP'de yaptıkları ilk sürüşün, yeni tasarımın bekledikleri yönde çalıştığını işaret ettiğini söyledi.

Seidl, "Öncelikle Mugello'da burnun beklendiği gibi çalıştığını gördük. Şu anda, bugün göreceğiniz üzere gelişim aşamasında olduğunu, bugün ön tarafta bir sonraki evrimi görebileceğinizi söyleyebilirim. Ön kanadın kendisinde de güncelleme göreceksiniz."

"Rüzgar tüneli korelasyonunun doğru olduğunu, performans artışı olduğunu bugün doğrulamak istiyoruz. Ancak öncelikle pist üstünde değerlendirmemiz lazım."

"Açıkçası yaptığımız simülasyon çalışmalarından bir beklentimiz var."

"Bu konuda ne kadar gelişme kaydedeceğimize dair bir rakam vermek istemiyorum. Önemli olan pist üstündeki derecedir. Bakalım pist üstünde nasıl performans sergileyecek. Gerçek dereceleri gördükten sonra, bu konuda daha fazlasını konuşacak kadar cesur olabiliriz!" dedi.