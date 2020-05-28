McLaren, Ron Dennis'in 333 milyon dolarlık ödemesini tamamladı

Ron Dennis uzun yıllardır McLaren'la çalışıyor ve 2017 yılının Haziran ayında %25'lik hissesini sattığını ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Forbes'in haberine göre Ron Dennis ile McLaren arasında imzalanan anlaşma 333 milyon dolar değerindeydi ve satın alma anlaşmasının son taksidi de ödendi.

Son taksidin 45.5 milyon dolar değerinde yer verildi.

2017'de Dennis'e 242 milyon dolar ödenirken, kalan 91 milyon dolarlık kısmın 2019 sonuna kadar ödenmesine karar verilmişti.

Bu 91 milyon dolar, eşit olarak bölündü ve 37.5 milyon poundluk kısmı için 13 araç ipotek gösterildi. Yani para ödenmeseydi, Dennis bu araçları alabilecekti.

McLaren'ın Dennis'e yaptığı bu ödeme sonrası, taraflar arasında artık hiçbir bağ kalmamış oldu.

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