McLaren, Rob Marshall'ın 'varlığından' etkilendi mi?

Red Bull'un Formula 1'in yer etkisi aerodinamiği çağındaki hakimiyetinin ardından aero şefi Dan Fallows teknik direktör olmak üzere Aston Martin'e katılırken, başmühendis Rob Marshall da McLaren'a katılıyor.

Marshall'ın ücretli zorunlu izni Red Bull'dan McLaren'e geçişini geciktirdi ancak Albers, Marshall'ın McLaren'de etkisini yeni göstermeye başladığı fikrine katılmıyor.

De Telegraaf'taki köşesinde Albers şunları söyledi: "Aston Martin'in teknik direktörü Dan Fallows, Red Bull'dan geliyor. Ama aynı zamanda o takımda bu kadar önemli bir rolü olmadığını da düşünüyorsunuz."

"Aksi takdirde, Aston Martin'in aracının daha da geliştirilmesi daha iyi olurdu. McLaren'de ise durum tam tersiydi. Sezona dramatik bir şekilde başladılar ve ilk geliştirmelerinden sonra işler çok daha iyi gitti."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60

"Bunda Mart ayında ayrılan James Key'in etkisi olabilir ama aynı zamanda Red Bull'dan Rob Marshall'ın getirilmesi de etkili olmuş olabilir."

"Tamam, 1 Ocak'a kadar McLaren'de resmi olarak başlamayacak. Ancak bana henüz hiçbir görüşme yapılmadığını ve elbette kafasında çok fazla bilgi olduğunu söyleyemezsiniz. Muhtemelen tüm bunları kendine saklamayacaktır..."

"2024 aracının geliştirilmesiyle ilgili olarak da takım olarak zaman kazanıyorsunuz."

"Avusturya ve Silverstone'daki yarışlarda McLaren gerçekten iyi bir performans gösterdi. Özellikle hızlı virajlarda çok güçlülerdi."

McLaren F1 2023'te dokuz podyum ve Katar'da sprint zaferi elde ederken, Lewis Hamilton'ın 2008'deki ilk Dünya Şampiyonluğu tacından bu yana şampiyonluk başarısı elde edemeyen Red Bull'a karşı 2024'te mücadele etmeye hazırlanıyor.