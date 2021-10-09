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Formula 1 / Rusya GP Haberler

McLaren, risk alma konusunda daha dikkatli olacak

Ekleyen:
, Şef Editör

McLaren Takım Patronu Andreas Seidl, Rusya GP'nin son turlarında Lando Norris ile yaşadıkları hayal kırıklığının ardından risk alma konusunda daha dikkatli olacaklarını söyledi.

McLaren, risk alma konusunda daha dikkatli olacak

Rusya GP hafta sonunda F1 kariyerinin ilk pole pozisyonunu alan Norris, yarışın büyük bölümünü kontrol altında götürerek galibiyete doğru ilerliyordu ancak yağmurun gelmesinin ardından her şey karıştı.

Norris, McLaren'ın çok fazla yağmur beklemediğini söylemesinin ardından pistte kalmayı tercih ederken, onun arkasında yer alan Lewis Hamilton geçiş lastikleri için pite çağrıldı.

Bir ara Hamilton'ın pite gelmesi yanlış karar gibi göründü ancak yağmur şiddetini arttırınca Norris, kuru zemin lastikleriyle pistte duramadı ve bir süre sonra pite girmekten başka çaresi kalmadı.

Türkiye GP hafta sonunda konuşan Seidl, bundan sonra benzer durumlarda risk - ödül konusunu daha iyi değerlendireceklerini söyledi.

Seidl, "Takım olarak doğru yapmadığımız şey, Lewis'in ardından Lando'ya pite girme konusunda çağrıda bulunmamamızdı."

"Çünkü o noktada sahip olduğumuz bilgilerle, özellikle de pit yolunda yağmurun yeniden başladığını gördükten sonra, risk - ödül oranı artık sağlıklı tarafta değildi."

"O noktada Lando'nun pite gelmesini sağlamalı ve ikinciliği garantilemeliydik."

"O andan öncesinde yaptığımız her şey mantıklıydı. Açıkçası yarışı kazanmak istiyorduk. O noktada risk - ödül oranı % 50 - 50'ydi. Yaptığımız analizin sonucu bu." dedi.

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Norris, yarışın ardından hayal kırıklığı yaşıyordu ancak yine de yaşadığı tecrübeden daha güçlü döneceğini söylemişti.

Seidl, takım olarak yaptıkları analizde dürüst olmalarından cesaret aldığını söyledi.

Seidl, "Sevdiğim şey, takımın pazartesi gününden itibaren gösterdiği yaklaşımdı."

"İlk hayal kırıklığının geçmesinin ardından, her zamanki analizi yaptık, hafta sonu olan her bir detaya indik, olumlu şeylere baktık ve pilotlarla birlikte neyi daha iyi yapabilirdik konusu üzerinde çalıştık."

"Tabii ki yarışın son turlarında pit duvarı ile Lando'nun arasında bazı konuşmalar oldu. O alanda işleri iyileştirebiliriz."

"Günün sonunda, son iki haftada çıkardığımız dersler sayesinde takım olarak daha iyiye gideceğiz." dedi.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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