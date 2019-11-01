McLaren, Rich Energy iddialarını reddetti

Haas'ın eski isim sponsoru Rich Energy bugün bir tweet atarak, McLaren ve motor partneri Renault ile anlaşma yapıldığını işaret etti.

McLaren CEO'su Zak Brown, buna şaşırdığını ve Rich Energy'nin patronu Williams Storey ile görüşmediğini söyleyerek bu iddiaları reddetti.

"Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu tweet bana gönderildi ve bu adam açıkçası dikkat çekmeyi seviyor gibi görünüyor."

"Onlarla konuşmadım ve konuşmayacağım. Bunun sadece bir tanıtım girişimi olduğunu düşünüyorum."

Brown, 2020'de daha fazla sponsor bulmayı beklediklerini söylerken, Petrobras'la olan anlaşmanın büyük ihtimalle sezon sonunda sona ereceğini söyledi.

Bu hafta sonu Amerika'da McLaren'ın sponsoru Huski Chocolate ile Alfa arasında tek seferlik bir anlaşma yapıldı.

Bu konudaki görüşleri sorulduğunda Brown, "Onlarla uzun vadeli bir anlaşmamız var. Alfa'nın yöneticisi Finn Rausing ile Huski'nin sahibi aynı ülkeden ve birlikte çalışıyorlar. Aralarında sadece böyle bir ilişki var. Bu hafta sonu burada pek çok insana sahipler ve bu yüzden fazladan poz olsun istediler." dedi.