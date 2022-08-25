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Formula 1 / Belçika GP Haberler

McLaren, Ricciardo'yu gelecek yıl başka yerde yarıştırmak istemediğini yalanladı

McLaren, Daniel Ricciardo'yu gelecek yıl başka bir yerde yarıştırmak istemedikleri yönündeki iddiaları yalanladı.

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McLaren, Ricciardo'yu gelecek yıl başka yerde yarıştırmak istemediğini yalanladı
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McLaren, Daniel Ricciardo ile yola devam etmek istemediği için Avustralyalı sürücü ile görüşmelere başladı ve sonunda bu kontratı feshetti.

Ne Ricciardo ne de McLaren, fesih şartları hakkında yorumda bulunmadı ancak orta yol bulunabilmesi için İngiliz ekibin kendisine milyonlarca dolar para ödediği tahmin ediliyor.

İddiaya göre Ricciardo, gelecek yıl yarıştığı takdirde bu ücretin belli bir kısmını alamayacak.

McLaren CEO'su Brown, The Race'e yaptığı açıklamada, Ricciardo'nun yarışmaması konusunda herhangi bir talepleri olmadığını söyledi.

Brown, "Andreas ile benim aramda ya da Daniel ile benim aramda, gelecek yıl motor sporlarının herhangi bir dalında yarışmasına izin vermemek gibi bir konu asla gündeme gelmedi."

"Aksine bunu yapmasını umuyoruz. O bir aile dostumuz ve her zaman da öyle kalacak."

"Bir yarış pilotunu yarış araçlarından men etmek McLaren'ın asla yapmayacağı bir şeydir." dedi.

Brown anlaşma şartları sorulduğunda ise bunlara cevap vermemeyi tercih etti.

"Dostane ve kabul edilebilir bir çözüme sahip olmamız dışında sözleşme detaylarına girmeyeceğiz."

"Daniel'in gelecek yıl gridde yer alabileceği konusunda epey umutluyuz. Gridde yer alma arzusu dışında planlarının ne olabileceği hakkında ise hiçbir bir bilgimiz yok."

"Fakat sportif açıdan da orada olmasını umuyoruz."

McLaren henüz Oscar Piastri'nin anlaşmasını açıklamadı fakat bu artık sadece bir formalite gibi görünüyor.

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