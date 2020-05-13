McLaren, Ricciardo ile sözleşme imzalamak için Sainz'ın Ferrari'ye gitmesini bekliyor

Carlos Sainz, 2020 Formula 1 sezonunun ardından Ferrari'ye geçmeye hazırlanıyor ve taraflar son günlerde yoğun şekilde görüşmeler gerçekleştiriyor.

Taraflar prensip olarak zaten anlaştılar ve detaylar üzerindeki görüşmeler ise devam ediyor. Motorsport.com'un kaynakları açıklamanın perşembe günü geleceğini söylüyorlar.

BBC, akşam saatlerinde Sainz-Ferrari anlaşmasının bu hafta açıklanacağına yer verdi.

Diğer tarafta McLaren bir süredir Ricciardo ile ilgileniyor ve resmi imzalar atılmak üzere.

Ancak McLaren, Avustralyalı sürücü ile sözleşme imzalamadan önce, Sainz'ın Ferrari'ye gitmesini bekliyor.

Sainz, McLaren ile 2020 sonrası için görüşmeler yapıyordu ancak Ferrari'den teklif gelince McLaren'la yapılan görüşmeler sona erdi.

Takımlar ve sürücüler arasındaki görüşmelerin artık son aşamada olduğu biliniyor.

Ricciardo, McLaren'ın Renault'ya kıyasla gelecek için daha iyi bir yer olduğuna karar verdi ve bu da kararında büyük bir rol oynadı.

Şimdilik Renault koltuğuna kimin geçeceği ise belirsiz.

BBC'nin haberinde Renault için konuşulan adaylar arasında Temmuz ayında 39 yaşına girecek olan Fernando Alonso'nun da olabileceğine yer verildi.

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