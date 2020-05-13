Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
50 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
64 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
134 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
183 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
197 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

McLaren, Ricciardo ile sözleşme imzalamak için Sainz'ın Ferrari'ye gitmesini bekliyor

paylaşım
yorumlar
McLaren, Ricciardo ile sözleşme imzalamak için Sainz'ın Ferrari'ye gitmesini bekliyor
Ekleyen:
, Editör
13 May 2020 17:20

McLaren, 2020 Formula 1 sezonunun ardından Daniel Ricciardo ile yarışma kararı alırken, Avustralyalı pilotla resmi sözleşmeyi imzalamak için önce Carlos Sainz ile Ferrari arasındaki resmi imzaların atılması bekleniyor.

Carlos Sainz, 2020 Formula 1 sezonunun ardından Ferrari'ye geçmeye hazırlanıyor ve taraflar son günlerde yoğun şekilde görüşmeler gerçekleştiriyor.

Taraflar prensip olarak zaten anlaştılar ve detaylar üzerindeki görüşmeler ise devam ediyor. Motorsport.com'un kaynakları açıklamanın perşembe günü geleceğini söylüyorlar.

BBC, akşam saatlerinde Sainz-Ferrari anlaşmasının bu hafta açıklanacağına yer verdi.

Diğer tarafta McLaren bir süredir Ricciardo ile ilgileniyor ve resmi imzalar atılmak üzere.

Ancak McLaren, Avustralyalı sürücü ile sözleşme imzalamadan önce, Sainz'ın Ferrari'ye gitmesini bekliyor.

Sainz, McLaren ile 2020 sonrası için görüşmeler yapıyordu ancak Ferrari'den teklif gelince McLaren'la yapılan görüşmeler sona erdi.

Takımlar ve sürücüler arasındaki görüşmelerin artık son aşamada olduğu biliniyor.

Ricciardo, McLaren'ın Renault'ya kıyasla gelecek için daha iyi bir yer olduğuna karar verdi ve bu da kararında büyük bir rol oynadı.

Şimdilik Renault koltuğuna kimin geçeceği ise belirsiz.

BBC'nin haberinde Renault için konuşulan adaylar arasında Temmuz ayında 39 yaşına girecek olan Fernando Alonso'nun da olabileceğine yer verildi.

Alakalı video

Sonraki haber
Alonso ve Renault ortaklığı yeniden mi başlıyor?

Önceki haber

Alonso ve Renault ortaklığı yeniden mi başlıyor?
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel için hikayenin sonu mu, yoksa Mercedes'le yeni bir başlangıç mı?

1s
2
Formula 1

Alonso ve Renault ortaklığı yeniden mi başlıyor?

52dk
3
Formula 1

McLaren, Ricciardo ile sözleşme imzalamak için Sainz'ın Ferrari'ye gitmesini bekliyor

12dk
4
Formula 1

"Vettel, Mercedes'ten teklif almaması halinde emekli olabilir"

5
Formula 1

Piero Ferrari: "Ferrari ve Vettel artık anlaşamıyordu"

Son Videolar

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1
1s

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

#ThinkingForward Jean Todt röportajı 54:49
Formula 1

#ThinkingForward Jean Todt röportajı

#ThinkingForward Christian Horner röportajı 27:51
Formula 1

#ThinkingForward Christian Horner röportajı

#ThinkingForward Zak Brown röportajı 28:34
Formula 1

#ThinkingForward Zak Brown röportajı

Son Haberler

McLaren, Ricciardo ile sözleşme imzalamak için Sainz'ın Ferrari'ye gitmesini bekliyor
F1

McLaren, Ricciardo ile sözleşme imzalamak için Sainz'ın Ferrari'ye gitmesini bekliyor

Alonso ve Renault ortaklığı yeniden mi başlıyor?
F1

Alonso ve Renault ortaklığı yeniden mi başlıyor?

Vettel için hikayenin sonu mu, yoksa Mercedes'le yeni bir başlangıç mı?
F1

Vettel için hikayenin sonu mu, yoksa Mercedes'le yeni bir başlangıç mı?

Horner: "Vettel'in Red Bull'a dönme ihtimali çok düşük"
F1

Horner: "Vettel'in Red Bull'a dönme ihtimali çok düşük"

Ferrari, COVID-19 hastaları için yeni solunum cihazını tanıttı
F1

Ferrari, COVID-19 hastaları için yeni solunum cihazını tanıttı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.