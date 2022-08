McLaren, Ricciardo'ya IndyCar takımında yarışmasını teklif etmiş

McLaren, çarşamba günü yaptığı açıklama ile Ricciardo'nun 2023 yılı sonunda bitecek olan anlaşmasının yıl sonunda feshedileceğini duyurdu.

Takım başlangıçta Avustralyalı pilotu McLaren ailesi içerisinde tutmak istiyordu ve bundan ötürü elindeki diğer yarış koltuklarını teklif etti.

Ricciardo'nun Amerika'da vakit geçirmeyi sevdiği biliniyor ve bundan ötürü IndyCar iyi bir seçenek olabilirdi. McLaren da tam olarak bu teklifte bulunmuş.

Brown şunları söyledi: "Evet, bunun hakkında konuştuk."

"O olağanüstü bir yarış pilotu ve hangi takım olursa olsun, Daniel'in sizin için yarışması bir ayrıcalıktır. Bizim de elimizde çeşitli yarış faaliyetleri var."

"Fakat Formula 1'e çok odaklanmış durumda. McLaren'ın kapısı ona her zaman için açık olacak ama onun Formula 1'de devam etme konusunda büyük bir arzuya sahip olduğunu görüyorum."

"Bu konuyu burada bırakacağız ve gelecekteki faaliyetleriyle ilgili konuştuğu vakit onu dinleyeceğiz."

Markus Schafer, Non-Executive Chairman and Chief Operating Officer, Mercedes-Benz, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, on the grid

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images