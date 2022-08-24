McLaren, Ricciardo'ya IndyCar takımında yarışmasını teklif etmiş

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McLaren, çarşamba günü yaptığı açıklama ile Ricciardo'nun 2023 yılı sonunda bitecek olan anlaşmasının yıl sonunda feshedileceğini duyurdu.

Takım başlangıçta Avustralyalı pilotu McLaren ailesi içerisinde tutmak istiyordu ve bundan ötürü elindeki diğer yarış koltuklarını teklif etti.

Ricciardo'nun Amerika'da vakit geçirmeyi sevdiği biliniyor ve bundan ötürü IndyCar iyi bir seçenek olabilirdi. McLaren da tam olarak bu teklifte bulunmuş.

Brown şunları söyledi: "Evet, bunun hakkında konuştuk."

"O olağanüstü bir yarış pilotu ve hangi takım olursa olsun, Daniel'in sizin için yarışması bir ayrıcalıktır. Bizim de elimizde çeşitli yarış faaliyetleri var."

"Fakat Formula 1'e çok odaklanmış durumda. McLaren'ın kapısı ona her zaman için açık olacak ama onun Formula 1'de devam etme konusunda büyük bir arzuya sahip olduğunu görüyorum."

"Bu konuyu burada bırakacağız ve gelecekteki faaliyetleriyle ilgili konuştuğu vakit onu dinleyeceğiz."

Markus Schafer, Non-Executive Chairman and Chief Operating Officer, Mercedes-Benz, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, on the grid Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Brown, Ricciardo'nun bu denli sorun yaşamasını beklemedikleri için hayal kırıklığını gizlemiyor.

Bu kararın McLaren'da geçirdiği süre boyunca aldığı en üzücü karar olup olmadığı sorulduğunda Brown, "McLaren'da geçirdiğim süre zarfında en zor olanı bu."

"Daniel harika bir insan, etrafta olması çok iyi. Birlikte çok güldük, birlikte şampanya patlattık."

"Bugün işlerin umduğumuz gibi gitmemesi nedeniyle gerçekten çok üzgünüz."

"Pistte ve pist dışında birlikte geçirdiğimiz eğlenceli zamanları her zaman hatırlayacağım. Yine de Andreas ve McLaren olarak yaptığımız işte en iyi performansımızı sergilememiz gerekiyor."

"Daniel için en iyisini umuyor ve gelecek için en iyisini diliyoruz. Aramızda kesinlikle kötü bir durum yok. Her şey çok dostane şekilde gelişti ve bence o da McLaren'da çok iyi zamanlar geçirdi. Daha çok genç, bu yüzden onu rekabetçi bir yarış aracında görmeyi umuyoruz."

"Bir gün onu yarış pistinde bizi zorlarken görebiliriz ve bu eğlenceli olur çünkü o harika bir pilot."