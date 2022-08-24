McLaren, Ricciardo'nun yaşadığı zorlukların sorumluluğunu üstleniyor

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Ricciardo'nun 2023 sonuna kadar McLaren'la anlaşması olmasına rağmen taraflar, hayal kırıklığıyla geçen yarışların ardından sezon sonunda yollarını ayırmayı kabul ettiler.

Ricciardo, McLaren'da kendini nadiren gösterebildi ve araçtan en iyi şekilde faydalanmakta zorlandı. Bu süreçte McLaren her zaman kendisine destek oldu ve yaşadığı sorunlar karşısında doğrudan onu suçlamadı.

Takım patronu Andreas Seidl, doğru çözümü bulamadıklarını ve hal böyleyken Ricciardo'yu suçlamanın doğru olmayacağını söyledi.

Seidl'a göre yaşanan zorluklar karşısında yollarını ayırmak en doğru karardı.

Seidl, "Artık Daniel'in, takımın ve buradaki herkesin gösterdiği büyük çabaya rağmen bu birlikteliğin çalışmadığını kabul etmek zorundayız."

"Elbette ortaklığa başlarken istediğimiz sonuç bu değildi. Fakat aynı zamanda odak noktamızı kalan dokuz yarışa çevirmek ve bir takım olarak her şeyimizi yeniden vermek çok önemli."

"Daniel de aynı şeyi yapacak ve ilişkimizi en üst seviyede bitirmeye çalışacak, ki bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Alpine ile yakın bir mücadele içindeyiz ve takımlar şampiyonasında dördüncü sıraya dönmek istiyoruz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, leaves the garage Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo, takımla geçirdiği 18 aylık süre zarfında, 2021 İtalya GP zaferi gibi umut verici performanslar sergiledi ancak hiçbir zaman düzenli olarak Lando Norris'le mücadele edemedi.

Takım Ricciardo'ya neler yapabileceğini göstermek için daha fazla vakit ayırabilirdi fakat Seidl artık yapabilecekleri bir şey kalmadığını söylüyor.

Seidl sözlerine şöyle devam etti: "Takımın büyük bir bağlılık gösterdiğini ve işin olması gerektiği gibi çalışması için çok büyük harcadığını söylemem çok önemli. Aynı şey Daniel için de geçerli."

"Benim için en önemli şey her zaman meslektaşlarımızla ve aynı zamanda yarış pilotlarıyla birlik içerisinde çalışmamızdır. Kendi aramızda her zaman çok net, dürüst ve şeffaf bir diyaloğumuz vardır, bu sefer de öyleydi."

"Her iki taraf da elinden gelen her şeyi denedi. Ne yazık ki başarılı olamadık ve takımın başında olduğum düşünüldüğünde, bu benim sorumluluğum. Buna böyle bakıyorum."

McLaren CEO'su Zak Brown, Ricciardo'yu 2020 sezonunun sonunda Renault'dan getirirken, bu kadar zorlanmasını beklemediklerini dile getirdi.

"Daha iyi sonuçlar alamaması ve Monza benzeri daha fazla performans gösterememesi hepimizi şaşırttı."

"Açıkçası harika bir kariyeri var ve bize yedi kez yarış galibi olarak geldi ve bitime dokuz yarış kala, sekiz kez yarış galibi olarak bizden ayrılıyor."

"Bu yılın ilerleyen dönemlerinde ne olacağını kim bilebilir? Umarım yeni bir ortamda formunu yakalar."