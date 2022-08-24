Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Ricciardo: "Hiçbir pişmanlığım yok, gösterdiğim çabadan gurur duyuyorum" Sonraki / McLaren, Ricciardo'ya IndyCar takımında yarışmasını teklif etmiş
Formula 1 Haberler

McLaren, Ricciardo'nun yaşadığı zorlukların sorumluluğunu üstleniyor

McLaren, sezon sonunda yollarını ayıracağı Daniel Ricciardo ile mevcut ortaklığın işe yaramaması karşısında sorumluluğu alıyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
McLaren, Ricciardo'nun yaşadığı zorlukların sorumluluğunu üstleniyor
Haberi dinle

Ricciardo'nun 2023 sonuna kadar McLaren'la anlaşması olmasına rağmen taraflar, hayal kırıklığıyla geçen yarışların ardından sezon sonunda yollarını ayırmayı kabul ettiler.

Ricciardo, McLaren'da kendini nadiren gösterebildi ve araçtan en iyi şekilde faydalanmakta zorlandı. Bu süreçte McLaren her zaman kendisine destek oldu ve yaşadığı sorunlar karşısında doğrudan onu suçlamadı.

Takım patronu Andreas Seidl, doğru çözümü bulamadıklarını ve hal böyleyken Ricciardo'yu suçlamanın doğru olmayacağını söyledi.

Seidl'a göre yaşanan zorluklar karşısında yollarını ayırmak en doğru karardı.

Seidl, "Artık Daniel'in, takımın ve buradaki herkesin gösterdiği büyük çabaya rağmen bu birlikteliğin çalışmadığını kabul etmek zorundayız."

"Elbette ortaklığa başlarken istediğimiz sonuç bu değildi. Fakat aynı zamanda odak noktamızı kalan dokuz yarışa çevirmek ve bir takım olarak her şeyimizi yeniden vermek çok önemli."

"Daniel de aynı şeyi yapacak ve ilişkimizi en üst seviyede  bitirmeye çalışacak, ki bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü Alpine ile yakın bir mücadele içindeyiz ve takımlar şampiyonasında dördüncü sıraya dönmek istiyoruz." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, leaves the garage

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, leaves the garage

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo, takımla geçirdiği 18 aylık süre zarfında, 2021 İtalya GP zaferi gibi umut verici performanslar sergiledi ancak hiçbir zaman düzenli olarak Lando Norris'le mücadele edemedi.

Takım Ricciardo'ya neler yapabileceğini göstermek için daha fazla vakit ayırabilirdi fakat Seidl artık yapabilecekleri bir şey kalmadığını söylüyor.

Seidl sözlerine şöyle devam etti: "Takımın büyük bir bağlılık gösterdiğini ve işin olması gerektiği gibi çalışması için çok büyük harcadığını söylemem çok önemli. Aynı şey Daniel için de geçerli."

"Benim için en önemli şey her zaman meslektaşlarımızla ve aynı zamanda yarış pilotlarıyla birlik içerisinde çalışmamızdır. Kendi aramızda her zaman çok net, dürüst ve şeffaf bir diyaloğumuz vardır, bu sefer de öyleydi."

"Her iki taraf da  elinden gelen her şeyi denedi. Ne yazık ki başarılı olamadık ve takımın başında olduğum düşünüldüğünde, bu benim sorumluluğum. Buna böyle bakıyorum."

McLaren CEO'su Zak Brown, Ricciardo'yu 2020 sezonunun sonunda Renault'dan getirirken, bu kadar zorlanmasını beklemediklerini dile getirdi.

"Daha iyi sonuçlar alamaması ve Monza benzeri daha fazla performans gösterememesi hepimizi şaşırttı."

"Açıkçası harika bir kariyeri var ve bize yedi kez yarış galibi olarak geldi ve bitime dokuz yarış kala, sekiz kez yarış galibi olarak bizden ayrılıyor."

"Bu yılın ilerleyen dönemlerinde ne olacağını kim bilebilir? Umarım yeni bir ortamda formunu yakalar."

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Hiçbir pişmanlığım yok, gösterdiğim çabadan gurur duyuyorum"
Önceki haber

Ricciardo: "Hiçbir pişmanlığım yok, gösterdiğim çabadan gurur duyuyorum"
Sonraki haber

McLaren, Ricciardo'ya IndyCar takımında yarışmasını teklif etmiş

McLaren, Ricciardo'ya IndyCar takımında yarışmasını teklif etmiş
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Aston Martin, Alpine'in aksine Alonso'nun yaşı hakkında endişeli değil
Formula 1

Aston Martin, Alpine'in aksine Alonso'nun yaşı hakkında endişeli değil

McLaren, Piastri konusundaki anlaşmazlıklara rağmen "kendisinden emin"
Formula 1

McLaren, Piastri konusundaki anlaşmazlıklara rağmen "kendisinden emin"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Daniel Ricciardo Daha fazlası
Daniel Ricciardo
McLaren pilotları, Spa yarışına hazır Belçika GP
Formula 1

McLaren pilotları, Spa yarışına hazır

Ricciardo, McLaren sonrası F1 geleceğinden emin değil
Formula 1

Ricciardo, McLaren sonrası F1 geleceğinden emin değil

Ricciardo'nun F1'de kalmak için seçenekleri neler? Belçika GP
Formula 1

Ricciardo'nun F1'de kalmak için seçenekleri neler?

McLaren Daha fazlası
McLaren
Ricciardo: "Hiçbir pişmanlığım yok, gösterdiğim çabadan gurur duyuyorum"
Formula 1

Ricciardo: "Hiçbir pişmanlığım yok, gösterdiğim çabadan gurur duyuyorum"

Norris, gelecekte rallilere katılmayı değerlendiriyor
Formula 1

Norris, gelecekte rallilere katılmayı değerlendiriyor

Ricciardo, F1 kariyerinde Perez gibi hızlı bir dönüş umuyor
Formula 1

Ricciardo, F1 kariyerinde Perez gibi hızlı bir dönüş umuyor

Son Haberler

Hamilton: "Mercedes kazanmaya kesinlikle çok yakın"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Mercedes kazanmaya kesinlikle çok yakın"

Lewis Hamilton, Mercedes'in son güncellemeler sayesinde artık galibiyeti çok yakın olduğu görüşünde.

Alpine, Alonso'nun yeri için Schumacher ile görüşüyor!
Formula 1 Formula 1

Alpine, Alonso'nun yeri için Schumacher ile görüşüyor!

Aston Martin ile anlaşan Alonso'nun yerini doldurmak isteyen Alpine, Mick Schumacher'in menajeri ile görüşmelere başladı. Efsane pilotun oğlu, Esteban Ocon'dan büyük destek görüyor fakat nihai karar Oscar Piastri davası kapandıktan sonra alınacak.

F1 Sözleşme Tanıma Kurulu, Piastri'nin kontratını görüşmek üzere pazartesi günü toplanacak
Formula 1 Formula 1

F1 Sözleşme Tanıma Kurulu, Piastri'nin kontratını görüşmek üzere pazartesi günü toplanacak

Motorsport.com, Formula 1 Sözleşme Tanıma Kurulu'nun 2023 için Oscar Piastri ile hangi takımın yarışabileceğini kararlaştırmak üzere gelecek hafta bir araya gelecek.

Verstappen, taban değişikliklerinden etkilenmeyecekleri konusunda ısrarcı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, taban değişikliklerinden etkilenmeyecekleri konusunda ısrarcı

Max Verstappen, Red Bull'un taban kurallarındaki değişikliklerden etkilenmeyeceğini düşünüyor, bunun yanı sıra ikinci yarıda rehavete kapılma lüksü olmadığını da ekliyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.