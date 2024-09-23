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Formula 1 Singapur GP

McLaren, Ricciardo'nun "tuhaf" hızlı turundan sonra Red Bull/RB ilişkisinin gözden geçirilmesini istiyor

Lando Norris, Daniel Ricciardo'nun RB tarafından pite alınması ve en hızlı turu atmasının ardından ekstra bir puan kaybetti.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01

McLaren takım patronu Andrea Stella, Daniel Ricciardo'nun Singapur Grand Prix'sinde Lando Norris'in yarış zaferinden bir puan çalmasına neden olan "tuhaf" en hızlı turunun ardından, Red Bull ve RB arasındaki ilişkinin "ele alınması" gerektiğini söyledi.

McLaren Marina Bay'de baskın bir performans sergilerken, Norris, Sürücüler Şampiyonasında lider olan Max Verstappen ile arasındaki farkı sekiz puan azaltmayı hedefliyordu. Norris, 48. turda en hızlı zamanı elde etmişti.

Ancak, Formula 1'deki son yarışı gibi görünen bu yarışta en arkada yarışan Ricciardo'nun yeni bir yumuşak lastik seti için pite girmesi ve son turunda Norris'in en iyi derecesinden neredeyse yarım saniye daha hızlı gitmesiyle bu ekstra puan kaybedildi.

Ricciardo, ilk 10 dışında bitirdiği için bir puan alamadı, ancak McLaren artık açıkça gridin en hızlı aracı olduğu için, her şey önem kazanabilir. Norris, sezonun kalan altı büyük yarışında Red Bull'un Verstappen ile arasındaki 52 puanlık farkı kapatmayı hedefliyor.

Stella, Red Bull ve kardeş takımını Singapur'da gizli anlaşma yapmakla açıkça suçlamasa da, iki takımın yakınlığı konusunda daha uzun vadeli bir müzakerenin gerekebileceğini söyledi.

“Bu büyük bir mesele. Sportmenliğe başvurduğunuz anda, buna bir sorumluluk duygusuyla yaklaşmanız gerektiğini düşünüyorum ki bu ben de bu sorumluluk duygusuna sahip olmak istiyorum.”

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Gerçekleri bilmiyorum. Sadece RB'nin en hızlı turu atmaya çalıştığını ve bunu başardığını gördüm. Ama burada sportmenlik ve benzeri şeyler hakkında konuşmamın yersiz olacağını düşünüyorum. O yüzden bence bunu olduğu gibi kabul etmeliyiz.”

“En hızlı turu attılar ve daha uzun vadeli bir konuşmanın parçası olarak, sporu herhangi bir aşamada - ister pist kenarında ister fabrika tarafında olsun - takımların tamamen özerk bir şekilde davrandığı bir konuma getirmemiz gerekiyor, çünkü bu bir Takımlar Şampiyonası.”

“Bu kesinlikle ele alınması gereken bir konu. Ancak şu anda RB'nin Red Bull'u desteklemek için en hızlı turu hedeflediğine dair elimde bir kanıt yok. Sadece biraz... Nasıl desem... Tuhaf buldum. Bunu beklemiyordum.”

“RB'nin Singapur'daki en büyük önceliğinin yarışın en hızlı turunu atmak olması beni biraz şaşırttı. Bence şampiyonluğun bir puana kadar gelmemesini sağlamak için daha çok çalışmalıyız.”

“Aynı zamanda Daniel ile aramızda o kadar çok sempati, destek ve dostlukvar ki, bu pist rekorunu kariyerine ekleyebildiği için mutluyum.” dedi.

Norris, iki takımın eski McLaren takım arkadaşı Ricciardo'nun en hızlı turu atmasını sağlayarak “akıllıca” bir iş yaptıklarını söyledi ve bunun “mantıklı” bir şey olduğunu kabul etti.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Red Bull takım patronu Christian Horner, durumu yorumlamaktan kaçındı ve RB'nin nedenini açıklamasının onlara bağlı olduğunu söyledi. Ancak Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, takımın kendisini en hızlı zaman için pit yapmayı düşündüğünü açıkladı.

“Orada ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım takım bunu tartışıyordu. Sanırım sonunda zaten karar verildiği gibi kalmaya karar verdik. Sanırım takım bunu düşünüyordu ama sonuçta böyle bir şey olmadı.” diyerek sözlerini tamamladı.

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