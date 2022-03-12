McLaren, Ricciardo'nun Bahreyn GP'de yarışacağından emin

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McLaren, Barselona'daki güçlü testin ardından Bahreyn'e büyük umutlarla gelse de, testler hiç de istedikleri gibi gitmedi.

Aşırı ısınan frenlere ek olarak Daniel Ricciardo'nun hastalığı, tüm programı zora soktu. Avustralyalı pilot, perşembe ve cuma günleri piste çıkamadı. Dün akşam kendisine yapılan son COVID-19 testi ise pozitif çıktı.

Şimdi Ricciardo, yaklaşık 1 hafta karantinada kalacak ve yasal olarak Bahreyn GP'de yarışmasının önünde engel yok gibi görünüyor.

Takım patronu Andreas Seidl, Ricciardo'nun kendisini zaten iyi hissetmeye başladığını söylüyor.

Seidl, "Her şeyden önce, önümüzdeki hafta sonu yeniden formunu bulacağına eminim. Daha şimdiden kendini iyi hissediyor. Fakat bildiğiniz üzere tamamen iyi durumda olana kadar birkaç güne daha ihtiyacı var." dedi.

McLaren'ın şu anda resmi bir yedek pilotu yok fakat ihtiyaç halinde Paul di Resta'yı kullanabilecekler veya Mercedes'ten Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries'ı tercih edebilecekler.

Ancak Seidl'ın Ricciardo'nun döneceğinden şüphesi yok.

Seidl, "Yedek sürücüler açısından durum önceki yılla benzer. Yedek sürücü rolü için Mercedes'le anlaşmamız var. Ayrıca Di Resta geçen seneki gibi olası bir ihtiyaç halinde beklemede."

"Yine de gelecek hafta Daniel'in iyi durumda olacağını düşünüyoruz." dedi.

Ricciardo dönse bile ilk yarışa sadece 1.5 günlük testle gitmiş olacak. Bu da kendisi için büyük bir dezavantaj.

Seidl, "Sezona hazırlık için hedeflediğiniz şey bu değil. Kesinlikle bizi ve Daniel'i zor durumda bırakacak fakat bu ne bizim ne de Daniel'in kontrol edemeyeceği bir şey."

"Artık yaşandı ve bunu kabullenmeliyiz. Yine de Daniel, sahip olduğu deneyimle, ki takıma ikinci yılına da giriyor, yarış hafta sonuna girerken sahip olacağı bu küçük dezavantajın o kadar da uzun sürmeyeceği konusunda iyimser." dedi.