McLaren Ricciardo'nun 2022 F1 mücadelesinden ne öğrendi?

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Ricciardo, 2021 İtalya GP'sinde zafere ulaştığı, ancak genel olarak hem takımı hem kendisini hayal kırıklığına uğratan iki zor yılın ardından bu sezonun sonunda takımdan ayrıldı.

Stella, Red Bull Racing'e yedek pilot olarak dönen Ricciardo'nun McLaren üzerinde olumlu bir etkisi olduğu konusunda ısrar ediyor.

Ricciardo'nun takımda yer aldığı dönemde yarış direktörlüğü görevini yürüten Stella, "Daniel, bize bir yaklaşım tarzı kazandırdı."

“Daniel'ın sakin kalmasını çok takdir ettik. Mücadele sırasında, zor hafta sonlarında bile işbirlikçi, olumlu ve yapıcıydı."

“McLaren'de olmasa da daha önce de benzerini gördük, bu tür durumlar oldukça zor olabiliyor. Ancak böyle bir şey hiç yaşanmadı, bu yüzden Daniel'a minnettarız."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Stella, Ricciardo'nun araçla ilgili sorunlarını çözmeye çalışırken takımın teknik açıdan birçok şey öğrendiğini de ekledi.

Stella, “Bu durumdan teknik ve sürüş bilgisi kazandık."

“Çünkü zorlukları görüp vazgeçmek yerine, sorunun temeline inmeye çalışıyorduk."

“Bence bu son derece olumlu bir süreçti çünkü herkes işine ve insan ilişkilerine karşı nasıl bir ahlaki ve duygusal bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini öğrendi." dedi.

Ricciardo ile Scuderia Toro Rosso'da da çalışmış olan teknik direktör James Key, Avustralyalının takım arkadaşı Lando Norris'in sahip olmadığı bir deneyime sahip olduğunu vurguladı.

Key, "Onunla 10 yıl önce, kariyerinde Lando ile aynı noktadayken çalışmıştım."

“Teknik olarak her zaman iyiydi. Ve bence bize, aracı hissedip ve neler olup bittiğini anladığı için ikinci bir referans noktası getirdi."

“Lando'nun sahip olmadığı tarzda referans noktaları getirdi, çünkü Lando McLaren'da büyüdü; Daniel ise farklı takımlarla çalıştı. Ayrıca Daniel bize bir yarış galibiyeti getirdi."

“Dürüst olmak gerekirse, onda gördüğümüz kararlılığın ve deneyimin bunu başarmasına, sonuna kadar gitmesine ve kendine inanmasına gerçekten yardımcı olduğunu düşünüyorum. Tecrübesinin Monza'da da büyük rol oynadığını unutmamalıyız."

“Ama bunun dışında o seviyede, o deneyimde ve daha önce yarış kazanmış bir pilottan ne beklersek onu gördük. Yani Lando'dan aldığımız bilgilere bir yenisi daha eklendi." dedi.