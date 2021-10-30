McLaren: "Ricciardo ve Norris, takım içi motivasyonu artırıyor"

McLaren, Carlos Sainz'ın 2021 yılında Ferrari'ye geçmeyi kabul etmesinin ardından Daniel Ricciardo ile anlaştı ve şimdi oldukça eğlenceli iki sürücüye sahip.

Bunun bazı dezavantajları olacağı düşünülse de, şimdiye kadar takım motivasyonu artırmada büyük rol oynamışa benziyorlar.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, sözlerine Ricciardo hakkında konuşarak başladı: "Daniel Ricciardo'yu çok uzun zamandır tanıyorum ve onu takıma çağırma sebebimiz basit: Geçmişte hızlı araçların direksiyonunda yarış kazanabileceğini gösterdi."

"Bu, daha önce eksikliğini hissettiğimiz bir unsurdu. Daniel, farklı F1 takımlarıyla çalışma deneyimine sahip olduğu için işimize hemen yeni şeyler kattığını gördük. Ayrıca ilk günden itibaren her zaman pozitif bir tavır içerisinde olduğunu görmek sevindiriciydi."

"Aracımıza adapte olma sürecinin, beklediğimizden biraz daha uzun sürdüğünü kabul ediyor ancak yaz arasından sonra her şey, olması gerektiği gibi oldu. Monza'da kazandı, ki bu sonucu elde etmesi çok sevindiriciydi. Onun kendisini göstermeye devam edeceğine eminim."

"İşler onun için iyi gitmediği zaman sakin kalmak ve ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmaya çalışmak önemliydi. Sıralama turlarında potansiyelini tam olarak ortaya koyma konusunda zorluk çekti. Fakat modern Formula 1 araçları teknik anlamda çok karmaşık. Ayrıca kış testleri çok sınırlı. Daniel'in sezona hazırlanmak için sadece 1.5 günü vardı. Bu da yeterli değil. MCL35M'de biraz daha fazla tur atması ve birkaç yarışa çıkması gerekiyordu."

"İşe olan yaklaşımının her zaman pozitif kalması çok önemli. Özellikle Daniel, ekibe olan inancını hiç kaybetmedi. Biz de bir takım olarak bazı zorlukların üstesinden gelmek zorunda kalacak olsak da ona her zaman güvendik. En önemli şey sakin kalmak ve sistematik şekilde çalışmaya devam etmekti. Sonrasında sonuçların geleceğini biliyorduk. Şimdi de bu oluyor."

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ayrıca şu anda takım arkadaşı Lando ile çok iyi bir ilişkisi var çünkü her ikisi de eğlenmeyi seviyorlar. Aralarında çok sağlıklı bir rekabet var ve her iki sürücünün de aracın davranışları hakkında takıma hemen hemen aynı bilgileri vermesi çok önemli. En kötü şey iki pilotun da aracın davranışlarını tamamen farklı değerlendirmesi olurdu."

"Ayrıca Lando ve Daniel bana çok yardım ediyorlar. Sürücüler, Formula 1'in baş karakterleridir ve tutumları, takımın moralini büyük ölçüde etkiler. Güzel günlerimiz var ama kaçınılmaz olarak işlerin yolunda gitmediği başka günler de oluyor. Her ikisinin de pozitif bir tutum sergilemesi, tüm takımı desteklemesi, meslektaşlarını neşelendirmesi ve onlara 'yarın işimize yeni bir güçle bakalım' diyerek pozitif mesajlar vermesi çok önemlidir. Bu yaklaşımı gerçekten çok seviyorum. Kaydedilen ilerlemenin en önemli faktörlerinden birisi budur."

"Aynı zamanda onlara tam özgürlük vermeye çalışıyorum. Bu sayede pistte birbirleriyle rekabet edebiliyorlar. Bunu yaparsanız, yüksek puanlar elde edersiniz. Fakat saf biri de değilim. 30 yıllık tecrübeme bakarsam, bir takımın sürücülerinin savsamasına izin verdiğinde, er ya da geç bunun bir kaza ile sonuçlanacağını biliyorum."

"Yine de bundan uzun süre kaçınabilmemizi umuyorum ve sürücülerimize güveniyorum. Ayrıca bence pozisyonlardan başladıkları zaman, pazar günü yarıştan önce bunu her zaman konuşuyoruz."

Önceki sezonları hatırlarsak Lando ve Carlos da pist üstünde rekabet etme özgürlüğüne sahipti ve bunlar harika sonuç verdi. Şu ana kadar bu yaklaşımı değiştirmek için hiçbir neden göremiyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images