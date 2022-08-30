McLaren: "Ricciardo, Norris'in seviyesini yükseltmesine yardım etti"

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McLaren geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı açıklama ile kontratının bitiminden bir yıl önce yollarını ayırma konusunda Avusturalyalı pilot ile anlaştığını duyurdu.

Brown, “Bence Daniel’i özleyeceğimiz açıkça belli. Elinden geleni ortaya koydu.’’

“Lando ile başlayacak olursak, Daniel'in ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz, bu yüzden Lando'nun onun kadar rekabetçi bir şekilde mücadele etmesi için Daniel'in Lando'nun gelişmesine yardımcı olduğunu düşünüyorum.’’

"Olumlu yönünden bakacak olursak, taraftarlarla birlikte Daniel'in McLaren'a ve yarış ekibimize çok fazla enerji kattığını düşünüyorum. Takımımızda yedi kez Grand Prix kazananı olması yarış pistine ve fabrika sahasına büyük bir coşku getirmişti.’’

“İş ahlakı harika olan birisi. Olumlu bakış açısı sayesinde kötü geçirdiğiniz bir güne pozitif enerji katar.’’

"En iyi galibiyetlerimizden biri olan Monza'da podyuma çıkmak harikaydı ve ABD'de dövme yaptırıp bu zaferi kutladık. Bizim için asla unutulamayacak bir anı oldu.’’

"Bence Daniel'in ekibimiz üzerinde oldukça fazla olumlu etkisi oldu." dedi.

Brown’a, Ricciardo'yu takımdan çıkarmanın aldığı en üzücü karar olup olmadığı sorulduğunda, bunun özel bir karar olduğunu kabul etti.

"Kesinlikle, McLaren'da onunla geçirdiğim süre boyunca çok güldük, birlikte şampanya patlattık. Daniel harika bir insan ve herkesin etrafında olması gereken insanlardan biri’

"Bu durum bizim için çok özel. Bugün üzücü bir gün, işler umduğumuz gibi gitmedi. Geriye baktığımda onu pistte ve pist dışında birlikte geçirdiğimiz eğlenceli anılarla hatırlayacağım.’’

"Bu iş de başarılı performansa odaklanmamız ve Daniel içinde en iyisini dilememiz gerekiyor. Aramızda kesinlikle kötü niyet yok, oldukça dostane bir ilişkimiz var.’’

‘’O da McLaren'da çok iyi zaman geçirdi. Kendisi henüz genç, bu yüzden onu rekabetçi bir yarış aracında görmeyi umuyoruz. Bir gün onu yarış pistinde başımıza bela olarak görebiliriz ve eminim bu eğlenceli olurdu çünkü o çok hırslı biri."

McLaren takım patronu Andreas Seidl da Ricciardo'yu takdir etti.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Photo by: Alexander Trienitz

Alman patron, "Onunla daha uzun süreli yarışamadığımız için açıkçası hayal kırıklığına uğradım"

"Ancak Daniel Ricciardo'nun kişiliğine ve aynı zamanda yarış pilotluğuna duyduğum saygı değişmedi. Hâlâ onun bu padoktaki en iyilerden biri olduğuna inanıyorum.’’

"Sonuçta, bir buçuk yıl önce takıma katıldığından beri tecrübesi ve her şeyiyle, daha iyi bir takım olmamıza kesinlikle çok yardımcı olduğunu düşünüyoruz.’’

"Onun pozitifliğini, coşkusunu ve yardımını her zaman takdir ettim. Sezonun başlangıcı gibi, ilk yarışa giderken geçirdiğimiz zor zamanlarda bana yardım etti.’’

"Asla pes etmedi, her zaman bana yardım edip ayrıca takımı iyi formda tuttu. İlerlemeye devam etmeme, pes etmemek için motive kalmama ve dik durmama yardım etti. Bunları kesinlikle özleyeceğim.’ dedi.

Çeviri: Asya Kalpar