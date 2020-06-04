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Formula 1 / Son dakika

McLaren: "Ricciardo, Norris'in gelişimine yardım edecek"

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McLaren: "Ricciardo, Norris'in gelişimine yardım edecek"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Haz 2020 16:09

McLaren Racing takım patronu Zak Brown, 2021 yılında takıma katılacak olan Daniel Ricciardo'nun Lando Norris'in bir sürücü olarak gelişmesine yardımcı olacağını düşünüyor.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda takımdan ayrılacak ve yerini McLaren pilotu Carlos Sainz alacak. İspanyol sürücünün McLaren’daki yerini ise Daniel Ricciardo alacak.

Konu hakkında konuşan Zak Brown, kendisini kanıtlamış bir Formula 1 pilotunun takıma gelişinin, Woking merkezli ekibin şampiyonluk savaşına dönüşü için önemli bir adım olacağını söyledi.

Aynı zamanda Brown, genç yetenek Norris'in Ricciardo'nun deneyimlerinden faydalanabileceğini düşünüyor.

Fox Sports'un Supercars Sidetracked programına konuşan Brown şunları söyledi: “Danny'yi ilk kez Renault'ya gitmeden önce istedik.”

"Uzun yıllar Daniel’in hayranı oldum. Bence pistte harika, süper agresif, kimseden korkmuyor ve inanılmaz bir hıza sahip.”

"Bence şampiyon olabilecek bir araçta, dünya şampiyonluğu kazanabilecek bir sürücü. Umarım ona bunu vermekten çok uzak değilizdir.”

"2021'de olacağını sanmıyorum, çünkü bu yılki aracı gelecek yıla taşıyacağız, ama umarım 2022 ve sonrasında gridde hızlanmaya devam edeceğiz."

"Bence pistte iki çok ciddi yarış pilotu olacak, pist dışında iki harika karakter olacak, ikisi de taraftarın sevgilisi, sponsorlarla olan ilişkileri harika ve kariyerlerinin farklı aşamalarındalar.”

"Böylece karşılıklı bir değişim olacak. Lando ona olması gereken seviyeyi gösterecek - Daniel'in bir araçta neler yapabileceğini biliyoruz. Onun gidebileceği son nokta, sürdüğü yarış aracının gidebileceği son nokta.”

"Yani bu, Lando için harika bir karşılaştırma olacak.”

"Mclaren'de yeniden bir kazanan, yedi kez yarış kazanan bir pilot olacak. Biz her zaman araçlarımızda yarış galiplerini ve dünya şampiyonlarını barındırmış bir takımız. Daniel, ön bölümde bulunma yolculuğumuzda büyük bir role sahip olacak."

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Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al , Lando Norris
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Andrew van Leeuwen

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