McLaren: "Ricciardo ile yollarımızı ayırmak kolay değildi"
McLaren takım patronu Zak Brown, Daniel Ricciardo ile yollarını ayırma kararının tüm takım için zor olduğunu söyledi.
2021 sezonu öncesinde Daniel Ricciardo ile anlaşan McLaren, kâğıt üzerinde çok iyi bir kadro kurmuştu fakat Avustralyalı pilotun iki yılda gösterdiği performans beklentilerin altında kaldı.
Her iki yılda da McLaren aracını sürmekte zorlanan ve Lando Norris'e mağlup olan Ricciardo, takıma yıllar sonra ilk zaferini getirse de beklentileri karşılayamadı.
Taraflar 2022 sezonunun ardından üç yıllık anlaşmayı feshettiler ve Ricciardo da spora ara verme kararı aldı.
Sonrasında AlphaTauri ile geri dönen Ricciardo'nun Meksika performansı epey iyiydi.
Track Limits podcast'ine konuk olan McLaren patronu Zak Brown, Avustralyalı sürücüyle yollarını ayırdıkları için üzgün olduğunu ancak bunun iki taraf içinde doğru karar olduğunu söyledi.
Brown, "Riccardo ile yolları ayırmak kolay bir karar değildi."
"Onun için çok iyi hissediyorum ama işler yolunda gitmedi. Aslına bakarsak, projeye başlarken her şeyin bu şekilde biteceğini hiç düşünmemiştik."
"Her şey kamuoyunda tartışılmaya başlandığı için gerçekten zor bir durumdu. Sonuçta her taraftarın bir fikri vardı ama %99'u perde arkasında neler olup bittiğini bilmiyordu."
"Daniel'in AlphaTauri'de bu kadar iyi performans gösterdiğini görmek harika. Spordaki ilk galibiyetimi o aldı."
"Onu her zaman destekledim." dedi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri
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