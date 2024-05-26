Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Monako GP

McLaren: "Reklam panolarına bir çözüm bulunması lazım"

McLaren, Lando Norris'in Monako Grand Prix'si sıralamalarının birinci seansında neredeyse elenmesine sebep olan olayın ardından, reklam afişlerinin düşmesine bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Erik Junius

Monako hafta sonu, Monte Carlo cadde pistinin etrafındaki Armco bariyerlerini kaplayan pankartların defalarca yerinden sökülmesiyle gölgelendi.

Yüzme havuzu gibi bazı bölgelerde, kaplamalar arabaların bariyerlere defalarca sürtünmesi sonucu yerinden söküldü.

Ancak Norris'in durumunda, Mirabeau'daki pankartların bir bölümü, onlara yakın geçen araçların gücü tarafından emildi.

Birinci seansın son aşamalarında, Ferrari ikilisi Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Williams'tan Logan Sargeant bir bölümü ezmeden önce, bu bölümdeki bir pankartın çıkmasına yardımcı oldu. Birkaç dakika sonra da Norris o afişe çarpıp üzerinden geçti.

Norris, Q1'in bitimine birkaç dakika kala kendisini pite girmeye zorlayan ve tamamen elenme riskini doğuran bu olaydan rahatsız oldu.

Norris, "Çıkması için pite girmek zorunda kaldım ve Formula 1'de böyle bir şey olmamalıydı. Bence bu biraz aptalca. Bunu [sürücüler brifinginde] söyledik, tekrar olacağını söyledik ve onlar da düzelteceklerini söylediler. Ama belli ki düzeltilmemiş." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andrea Stella, sürücüsünün durumun "kabul edilemez" olduğu yönündeki görüşünü destekledi ve benzer bir olayın yarış sonucunu etkilememesi için, yarıştan önce önlem alınmasını istedi.

Stella, "Q1'de olan şey olmaması gereken bir şey ve yarış pistlerinin standartlarına uygun değil."

"Onu [pankartı] aracın altında yakaladık ve araç tur başına üç saniyeye denk gelecek kadar yere basma kuvveti kaybetti."

"Serbest antrenmanların ilkinden itibaren var olan bu tür sorunlar yüzünden aracın tehlikeye girmesi söz konusu olmamalı. Sıralama turlarında aniden pankartların inmesi söz konusu değil. Bu sorun her seansta vardı ve bunu düzeltmemiz gerekiyor."

"Bence bugün Lando'yu performans açısından oldukça feci bir şekilde etkiledi. Leclerc'i de etkilemiş olabilir. Ve diğer bazı sürücüleri de."

"Peki, yarınki yarış sonucunu tam olarak ne belirleyecek? Pankartları aracın altına almayacağınıza dair şans mı? Yoksa bunun sürücülerin, aracın ve takımların kalitesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmasını mı istiyoruz? Bir şeyler yapılması gerekiyor." dedi.

Motorsport.com, FIA'nın Q2 ve Q3'te daha fazla sorun yaşanmaması için birinci seanstan sonra gevşeyen pankart bölümlerinin kaldırılması için görevlilere talimat verdiğini öğrendi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Vasseur: "Önemli olan yarış, bu yüzden sakin kalmalıyız"
Sonraki haber Russell: "Yaptığımız geliştirmeler meyvelerini veriyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
McLaren, pole pozisyonunda olmasa da galibiyet şansı olduğuna inanıyor

McLaren, pole pozisyonunda olmasa da galibiyet şansı olduğuna inanıyor

Formula 1
Monako GP
McLaren, pole pozisyonunda olmasa da galibiyet şansı olduğuna inanıyor
Mercedes, son güncellemesiyle ön kanadındaki ince parçadan vazgeçti

Mercedes, son güncellemesiyle ön kanadındaki ince parçadan vazgeçti

Formula 1
Monako GP
Mercedes, son güncellemesiyle ön kanadındaki ince parçadan vazgeçti
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
McLaren
Daha fazlası
McLaren
Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"

Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"

Formula 1
Monako GP
Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"
McLaren'in en büyük zayıflığı, Monako'da neden başına bela olmayabilir?

McLaren'in en büyük zayıflığı, Monako'da neden başına bela olmayabilir?

Formula 1
Monako GP
McLaren'in en büyük zayıflığı, Monako'da neden başına bela olmayabilir?
Piastri, McLaren'in şampiyonluk savaşı verebileceğine inanıyor

Piastri, McLaren'in şampiyonluk savaşı verebileceğine inanıyor

Formula 1
Monako GP
Piastri, McLaren'in şampiyonluk savaşı verebileceğine inanıyor

Son Haberler

Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı

Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı

F1 Formula 1
Monako GP
Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

Russell: "Tuhaf bir yarıştı"

F1 Formula 1
Monako GP
Russell: "Tuhaf bir yarıştı"
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı

F1 Formula 1
Monako GP
Ocon, Gasly ile kazası nedeniyle 10 sn (5 sıra grid) cezası aldı
Sainz: "Takım için harika bir gündü"

Sainz: "Takım için harika bir gündü"

F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "Takım için harika bir gündü"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye