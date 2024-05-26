McLaren: "Reklam panolarına bir çözüm bulunması lazım"

Monako hafta sonu, Monte Carlo cadde pistinin etrafındaki Armco bariyerlerini kaplayan pankartların defalarca yerinden sökülmesiyle gölgelendi.

Yüzme havuzu gibi bazı bölgelerde, kaplamalar arabaların bariyerlere defalarca sürtünmesi sonucu yerinden söküldü.

Ancak Norris'in durumunda, Mirabeau'daki pankartların bir bölümü, onlara yakın geçen araçların gücü tarafından emildi.

Birinci seansın son aşamalarında, Ferrari ikilisi Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Williams'tan Logan Sargeant bir bölümü ezmeden önce, bu bölümdeki bir pankartın çıkmasına yardımcı oldu. Birkaç dakika sonra da Norris o afişe çarpıp üzerinden geçti.

Norris, Q1'in bitimine birkaç dakika kala kendisini pite girmeye zorlayan ve tamamen elenme riskini doğuran bu olaydan rahatsız oldu.

Norris, "Çıkması için pite girmek zorunda kaldım ve Formula 1'de böyle bir şey olmamalıydı. Bence bu biraz aptalca. Bunu [sürücüler brifinginde] söyledik, tekrar olacağını söyledik ve onlar da düzelteceklerini söylediler. Ama belli ki düzeltilmemiş." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren takım patronu Andrea Stella, sürücüsünün durumun "kabul edilemez" olduğu yönündeki görüşünü destekledi ve benzer bir olayın yarış sonucunu etkilememesi için, yarıştan önce önlem alınmasını istedi.

Stella, "Q1'de olan şey olmaması gereken bir şey ve yarış pistlerinin standartlarına uygun değil."

"Onu [pankartı] aracın altında yakaladık ve araç tur başına üç saniyeye denk gelecek kadar yere basma kuvveti kaybetti."

"Serbest antrenmanların ilkinden itibaren var olan bu tür sorunlar yüzünden aracın tehlikeye girmesi söz konusu olmamalı. Sıralama turlarında aniden pankartların inmesi söz konusu değil. Bu sorun her seansta vardı ve bunu düzeltmemiz gerekiyor."

"Bence bugün Lando'yu performans açısından oldukça feci bir şekilde etkiledi. Leclerc'i de etkilemiş olabilir. Ve diğer bazı sürücüleri de."

"Peki, yarınki yarış sonucunu tam olarak ne belirleyecek? Pankartları aracın altına almayacağınıza dair şans mı? Yoksa bunun sürücülerin, aracın ve takımların kalitesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmasını mı istiyoruz? Bir şeyler yapılması gerekiyor." dedi.

Motorsport.com, FIA'nın Q2 ve Q3'te daha fazla sorun yaşanmaması için birinci seanstan sonra gevşeyen pankart bölümlerinin kaldırılması için görevlilere talimat verdiğini öğrendi.