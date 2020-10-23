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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

McLaren, rehavetten kaçınmak için COVID protokollerini değiştirdi

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McLaren, rehavetten kaçınmak için COVID protokollerini değiştirdi
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

McLaren, Eifel GP'de diğer takımların koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin ardından rehavete kapılmamak için takım içi prosedürlerinde değişiklik yaptı.

Mercedes, Nürburgring'de iki çalışanının test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Britanya'dan iki yedek personel çağırırken, Racing Point pilotu Lance Stroll kötü hissettiği için yarışa katılamadı ve sonrasında testi pozitif çıktı.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, son dönemde pozitif vakaların artmasının bir uyanış çağrısı olduğunu, bunun üzerine kendi prosedürlerinde Carlos Sainz ve Lando Norris dahil tüm çalışanlarını birbirlerinden daha da ayıracak değişiklikler yaptıklarını söyledi.

Seidl, "FIA, F1 ve tüm takımlar birlikte çalışarak, yarışları güvenli bir şekilde yapabileceğimizi gösterdik."

"İlk yarıştan bu yana takım içerisinde çok sıkı prosedürler ve politikalar uyguladık ve ayrıca FIA'nın yönergelerini takip ettik."

"En önemlisi, takım olarak bu tür prosedürleri uygularken rehavete kapılmamak, mesafeyi korumak ve benzer şeyleri uygulamak. Biz yine bunu yapıyoruz."

"Nürburgring'de olanlar, tüm takım için rehavete kapılmama ve prosedürleri takip etme konusunda bir diğer uyanış çağrısı oldu."

"Burada prosedürlere ek maddeler ekledik. Çalışanları mümkün olduğu kadar hem garajda hem de ofiste daha fazla ayırdık."

"Bunların dışında yarış hafta sonunda pilotları, yarış takımından daha çok ayırmak için önlemler aldık." dedi.

 

Seidl ayrıca, kendilerinin şu ana kadar vakayla karşılaşmadığı için şanslı olduğunu ancak hazırda yedek personel beklettiklerini söyledi.

Seidl, "Takım olarak belli sayıda çalışanı değiştirebilecek durumdayız. ancak yine de yarış takımında operasyon ekibi olarak yapabilecekleriniz açısından sınırlar var."

"Şu ana kadar şanslıydık ve bizim tarafımızda yayılma olmadı. Umarım uyguladığımız protokollerle bu şekilde devam ederiz." 

"Geleceğe bakarsak, dünyada ve Avrupa'da neler olduğunu takip ediyoruz. Sürekli olarak FIA ve F1 ile iletişim halindeyiz."

"Ancak tekrarlamam gerekirse, halihazırda prosedürlerimiz ve protokollerimiz var. Gelecek yarışlar için güvende olduğumuzu hissediyoruz. Şu an için böyle düşünüyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Takımlar McLaren
Editör Adam Cooper

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