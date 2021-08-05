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McLaren, Red Bull'un talebine rağmen bütçe sınırı değişikliklerine karşı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren takım patronu Andreas Seidl, Macaristan'daki ilk virajda iki araçlarının da hasar almasına rağmen bütçe sınırında değişiklikler yapılması fikrini desteklemiyor.

McLaren, Red Bull'un talebine rağmen bütçe sınırı değişikliklerine karşı

Red Bull takım patronu Christian Horner, arka arkaya ikinci kez Red Bull araçlarının Mercedes sürücüleriyle yaşadığı temas nedeniyle hasar görmesinden ötürü sinirliydi.

Lewis Hamilton'la yaşadığı temas sonrası Max Verstappen'in RB16B'sinde 1.8 milyon dolarlık hasar oluşmuştu. Valtteri Bottas'ın Macaristan'da başlattığı kazada ise hem Verstappen hem de Sergio Perez'in aracında epey hasar oluştu.

Red Bull ayrıca bu iki kaza nedeniyle birer motor kaybetti ve artık ceza almaya da çok yakın.

Horner, FIA'nın mevcut durumu incelemesi gerektiğini, çünkü Red Bull'un kendilerinden kaynaklanmayan kazaların faturasını ödemek zorunda kaldığını belirtti. Fikirlerden biri, kazaya sebebiyet veren takımın, karşı tarafın hasarını karşılaması.

Aynı yarışın ilk turunda McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo'nun araçları da hasar görmüştü.

İngiliz takımın patronu Andreas Seidl, Red Bull'un  fikrine karşı çıkanların başına geliyor.

Seidl, "Her iki sürücümüz de iyi bir başlangıç ​​yaptı ancak sonrasında iki olayın kurbanı oldular ve bu yüzden bizim için her şey bitti."

"Bu tür olaylardan sonra nasıl davranılacağına ve hangi cezanın doğru olduğuna başkalarının karar vermesine izin vermek gerekiyor. FIA ve hakemlerin doğru kararlar verdiğinden emin olarak işimize daha iyi odaklanıyoruz."

"Her cümlesinde bütçe sınırından ve kazaların, takımının mali durumunu ne kadar etkilediğinden bahseden Christian Horner'ın yolunu takip etmeyeceğiz. Günün sonunda bu, oyunun bir parçası ve bütçeyi buna göre ayarlamamız gerekiyor."

"Şimdi görevimiz Spa'daki yarış için yeteri kadar yeni versiyon parçaya sahip olduğumuzdan emin olmak. Bununla beraber üretim ve mühendislik kısmında inanılmaz profesyonel bir ekibimiz var ve kazanın sonuçlarıyla başa çıkacağımıza eminim."

"Bu tür kazaların bir şekilde planlarımızı etkilediğini düşünmüyorum. Sezon başında, önceki yıllara ait verileri kullanarak araca gelebilecek olası hasarı tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu önceden hesaplanmalı ve ardından bütçe planlanırken dikkate alınmalı. Durum herkes için aynı." cevabını verdi.

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