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McLaren: "Red Bull'un sahip olduğu fark, 2022 kurallarının çok da kısıtlayıcı olmadığını gösteriyor"

McLaren takım patronu Andrea Stella, Red Bull'un 2022'den bu yana sahip olduğu üstün formun, 2022 F1 kurallarının aslında düşünüldüğü kadar kısıtlayıcı olmadığını gösterdiğini düşünüyor.

Filip Cleeren
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McLaren: "Red Bull'un sahip olduğu fark, 2022 kurallarının çok da kısıtlayıcı olmadığını gösteriyor"
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Formula 1, 2022'de kullanılmaya başlanan zemin etkili araçlarla birlikte araçların ürettiği türbülanslı havayı azaltarak yarışlarda araçların birbirlerini daha yakından takip etmelerini hedeflemişti.

Kurallar ayrıca, bir takımın diğerlerinin çok önde olup kendi başına ilerleme olasılığını azaltmak için sıkılaştırıldı. Bütçe sınırının etkilerinin yanı sıra, F1'in yeni döneminin çok daha yakın bir grid oluşturacağı umuluyordu.

Kurallar, her zamankinden daha yakın hale gelen bir orta grup ile hedefe ulaşmış gibi görünse de, F1'in daha çok özel bir seriye dönüşeceğine dair ilk öneriler Red Bull'un sahip olduğu avantajla asılsız çıktı.

McLaren takım patronu Stella'ya göre takımlar, yeni kuralların sağlayacağı yeniliklerin kapsamı konusunda temkinliydi ancak araçları bir yılı aşkın bir süredir geliştirdikten sonra, çeşitli yeni taban çözümleri sayesinde fark yaratacak pek çok potansiyel olduğunu gördüler.

Red Bull ve Ferrari, 2022'de her biri rekabetçi olduğunu kanıtlayan iki farklı taban ve sidepod konseptiyle karşımıza çıkarken, Mercedes artık terk etmeye hazır olduğu radikal bir sidepod tasarımına sahipti.

Stella, "İtiraf etmeliyim ki, çoğu takımın da aynı şeyi kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum, yeni nesil araçlar piste çıkmadan önce, kuralların oldukça kısıtlayıcı olduğunu düşünüyorduk."

"Ama ilginç bir şekilde, yolculuğa başlar başlamaz, özellikle zeminde çok fazla performans olduğunu fark ediyorsunuz. Bu zemin etkisi, teknik açıdan Formula 1'deki herkesin tahmin edebileceğinin ötesinde kullanılabilir."

Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Andrea Stella, Team Principal, McLaren

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Geometrilerin karmaşıklık seviyesine baktığınızda, bazı araçlarda, özellikle muhtemelen yere bakan kısımlarda, yani çok görünür olmayabilir ama oralardaki dikey yapıların ne kadar karmaşık olduğunu görebilirsiniz. Araçların altında yer alan bu çözümler, kurallarda beklenenin çok ötesine geçti."

"Bu, teknik açıdan büyüleyici bir yolculuk." dedi.

Stella, karmaşık tabanları geliştirmeye yönelik bu beklenmedik potansiyelin, Red Bull'un 2023'te gridin geri kalanına karşı gösterdiği büyük avantajının da kanıtladığı gibi, işi doğru yapan takımları ödüllendirdiğini düşünüyor.

Stella, "Dışarıdan bakıldığında bu, Red Bull'un şu anda yaptığı gibi daha iyi bir iş çıkaranın, tahmin edilenin ötesinde tutarlı bir rekabet avantajı elde edebileceği anlamına geliyor."

"Yani bunun teknik nedenleri var ve sonuçta diğerlerinden daha iyi iş çıkaranlar için bir prim olduğu anlamına geliyor." dedi.

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