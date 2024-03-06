McLaren: "Red Bull'un muazzam başlangıcı sürpriz olmadı"

Red Bull'un geçen yılı domine etmesinin ardından rakiplerinin kış döneminde yapacakları çalışmalarla dünya şampiyonu takıma yaklaşmaları bekleniyordu.

Ancak Red Bull konseptinde yapılan büyük revizyon, Max Verstappen'in geçen hafta sonu sezon açılışı Bahreyn Grand Prix'sini domine etmesini sağladı ve takımın geçen yıl başaramadığı şeyi yapma olasılığını ortaya çıkardı: her yarışı kazanmak.

McLaren için durum ideal olmaktan çok uzak, zira yeni MCL38 üzerinde yaptığı çalışmaların geçen yılın sonundaki güçlü formunu geliştirmesine yardımcı olacağını umuyordu.

Takım patronu Andrea Stella, durum hakkında karamsar olmaktan uzak olduğunu ve durumun oldukça kolay bir şekilde açıklanabileceğini düşündüğünü söyledi.

Stella, "Kesinlikle iç karartıcı değil, kesinlikle ilham verici. İç karartıcı değil, çünkü aerodinamik grubumuzun ve tasarım grubumuzun son 12 ay boyunca sürdürebildiği gelişmelerden gerçekten çok cesaretlendim ve çok mutluyum."

"Nihayetinde önemli olan gelişme hızıdır. Önemli olan tasarımın yaratıcılığı değildir. Önemli olan araçla ortaya koyduğunuz performanstır."

"Kış boyunca elde edilen performans artışının kayda değer olmasından dolayı oldukça mutlu olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Andrea Stella, Takım Müdürü, McLaren Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Stella, Red Bull'un aracında kaydedebildiği ilerlemenin ölçeğinin, 2024 aracına erken bir başlangıç yapabilmek için geçen yılın başlarında RB19'un gelişimini durdurmasının bir sonucu olduğuna inanıyor.

"Bence Red Bull'un geçen yıl içinde bulunduğu durumda, 2023 sezonu boyunca güncelleme yapmama olasılığı vardı, bu onlara daha kavramsal düşünmek ve büyük bir yeniden tasarım yapmak için daha fazla zaman vermiş olmalı."

"Bizim için, elimizdeki temel konseptin üzerine geliştirme yapmak açısından daha az asılı meyve vardı. Ve bence şu ana kadar iyi sonuç verdi."

"Zeminde hâlâ yapılabilecek çok fazla şey kaldığını görebiliyoruz. Bu yüzden sezonun başlarında daha fazla gelişme göreceğimizi umuyorum."

McLaren'in Bahreyn'deki sıralamadaki yeri, takımın 2023 sezonunu bitirdiği yer kadar iyi olmasa da, Stella ilk göstergelerin ardından umutlu.

Stella, "Kış boyunca yaşanan iyileşme aslında beklentilerimize göre gerçekleşti."

"Geçen yıla bakarsanız, [sıralamalarda] yaklaşık 1,8 saniye ilerleme kaydettik ki bu da bizim hesaplamalarımıza göre Avusturya, Singapur ve yeni araçta elde ettiklerimizin toplamına denk geliyor."

"Sayısal açıdan bakıldığında, bu tür bir iyileşme görebiliyorduk ve bunun Aston Martin ve Mercedes ile birlikte yarışmak için yeterli görünmesi olumlu." dedi.