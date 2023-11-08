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McLaren: "Red Bull'un F1'de fark yarattığı yer lastik aşınması"

McLaren takım patronu Andrea Stella, lastik aşınmasının şu anda Formula 1 takımı ile Red Bull arasındaki en büyük performans farkı olduğunu söyledi.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
Yardımcı Editör Müşra Demir
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60

McLaren pilotu Norris; Brezilya Grand Prix'si sprint yarışında pole pozisyonunu almış, yarışta ise Red Bull'dan Max Verstappen'in arkasında ikinci olmuştu. Bu sonuç, Norris'in ilk virajda altıncı sıradan ikinci sıraya yükselmesinin ardından Pazar günkü Grand Prix'de tekrarlanmıştı.

Ancak rakip takımlar sönük kalırken ve sezonun 17. galibiyetini alan baskın Verstappen'in 30 saniyeden fazla gerisinde bitirirken; Norris Hollandalı pilota yakın kalabilen tek sürücüydü ve yarışın büyük bölümünde Red Bull'un tur zamanlarını yakaladıktan sonra sadece sekiz saniye geride bitirmişti.

Ancak yüksek aşınma yarışında Norris'in stintleri boyunca geriye doğru kaydığı açıkça görülebiliyordu. Norris bu konuda, "İlk 10-15 turda çok geride değilim ama son etapta biraz fazla geri düşüyorum." demişti.

Takım patronu Stella, McLaren'ın bu sezon kaydettiği etkileyici gelişmelerin ve son aylarda Red Bull'un en istikrarlı rakibine dönüşmesinin ardından, Red Bull'u diğerlerinden ayıran tek alanın lastik yönetimi olduğunu kabul etti.

İtalyan pilot, "Bence aradaki fark esas olarak kullanılmış lastiklerle tur zamanı. Yeni lastiklerle pozisyon için savaşabileceğimizi gördük."

"Ancak lastiklerin aşınması Max ve Red Bull'unki gibi görünebilir, daha az aşınma yaşayabilirler. Aşınmaları her iki turda bir en fazla 0.1 saniye civarında."

"Yüksek düzeyde bir aşınma var ve bunu on turdan sonra kontrol altına alabiliyorsanız, o zaman avantaj kazanıyorsunuz. Bu yüzden şu anda üstün oldukları noktanın bu olduğunu düşünüyorum."

The McLaren team perform a pit stop on the car of Oscar Piastri, McLaren MCL60

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

The McLaren team perform a pit stop on the car of Oscar Piastri, McLaren MCL60

Takım, lastik aşınmasına da yardımcı olan çeşitli güncellemeleriyle 2023'te büyük bir ilerleme kaydetti, ancak bu cephede en büyük kazanımları elde etmek için 2024 aracını beklemeleri gerekecek.

Stella, "Fark yarattığını düşündüğümüz noktada, bu araçla pek bir şey yapamayız. Araç, Singapur'daki güncellemeyle birlikte lastik yönetimi açısından gelişti, ancak özellikle aşınmanın yüksek olduğu zamanlarda rekabet edebilmek için yeterli değil. Mercedes ve Ferrari gibi diğer bazı araçların oldukça fazla değer kaybettiğini gördük." dedi.

Hem Mercedes hem de Ferrari Interlagos pistinde çok zor anlar yaşadı.

Bu konuya da değinen Stella, "Bu biraz sürpriz çünkü normalde lastik aşınma seviyesinin yüksek olduğu yarışlarda Mercedes iyi performans gösterir."

"Bu yüzden onlara ne olduğunu bilmiyorum. Ferrari'nin de daha rekabetçi olmasını bekliyordum." dedi.

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