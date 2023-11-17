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McLaren, Red Bull'un DRS üstünlüğünün ardındaki konseptin peşinde

McLaren, Red Bull'un düzlük ve DRS avantajını kapatmak amacıyla Las Vegas Grand Prix'si için arka kanadı ve kiriş kanatlarını yeniledi.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
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McLaren MCL60 technical detail

Woking merkezli takım, aero verimliliğinin bu yıl temel zayıflıklarından biri olduğunu ve bunun genellikle son hız eksikliği ile kendini gösterdiğini açıkça kabul etti. 

Takım ayrıca bunun Red Bull'un özellikle DRS kullanıldığında güçlü olduğu bir alan olduğunun da farkında. 

Ancak Red Bull'un DRS avantajının nereden geldiğini anlayan McLaren, aracın arkasındaki kiriş ve arka kanat arasındaki sürtünme seviyelerinin daha iyi dengelenmesiyle ilgili olarak bu alanda da kazanımlar elde etmeye çalışıyor. 

Las Vegas GP için McLaren, Red Bull'un üstünlüğünün arkasında yattığı anlaşılan temel unsurlardan birini, yani tek kirişli kanadı benimseme konusunda bir adım attı. 

Daha güçlü bir ana planya ile birlikte çalışan tek kirişli kanadın kullanılması, çift kirişli kanatlarla çalışan diğer takımlara kıyasla, kanat açıkken Red Bull'un DRS kazanımlarının çok daha fazla olduğu anlamına geliyor. 

Ancak çoğu takım, kiriş kanat düzenlemelerini azaltamadıklarını fark etti çünkü bu, sürtünme seviyelerini iyileştirirken, aynı zamanda aracın arkasındaki dengeyi iyileştirmeye yardımcı olmak için hâlâ ihtiyaç duydukları yere basma kuvvetinin kaybı anlamına geliyor. 

McLaren'in bu hamlesi, artık otomobilin performansını ya da sürücünün güvenini etkilemeden ikincil kiriş kanadından kurtulabileceğine inandığını gösteriyor. 

Las Vegas için tek kirişli kanat düzenlemesine gitmenin yanı sıra McLaren, son hızı artırmaya yardımcı olmak için onunla birlikte çalışan yeniden tasarlanmış bir arka kanat kanadı da tanıttı. 

McLaren MCL60 technical detail

Fotoğraf tarafından: Filip Cleeren

McLaren MCL60 teknik detaylar

Bu yılın başlarında konuşan McLaren takım patronu Andrea Stella, kiriş kanadı/arka kanat ilişkisinin değişmesinin Red Bull'un bir süredir mükemmel bir şekilde kullandığı bir şey olduğunu kabul etmişti.

Motorsport.com'un Red Bull'un DRS avantajında kiriş kanat yaklaşımının kilit rol oynayıp oynamadığını sorduğu Stella, "Bir süredir bu konseptin peşindeler gibi görünüyor."

"Dolayısıyla, bu tür bir konfigürasyon geliştirme konusunda çok fazla deneyime sahip olmanın avantajını kullanıyor olabileceklerini düşünüyorum. Bence bu durum zaman içinde daha da belirgin hale geldi."

"Sanırım şu anda tüm takımlar bu tür bir yön geliştirerek nelerden faydalanmanın mümkün olduğunu görmeye çalışıyor." demişti.

Alpine, Las Vegas için kiriş kanadında değişiklik yapan bir başka takım oldu. Bu güncellemede kiriş kanat çıtası kaldırıldı ve alt arka kanat profili sürtünmeyi azaltmak için yeniden düzenlendi. 

Enstone merkezli ekip ayrıca, arkadaki yeni düzenlemeyle daha iyi bir aero dengesi elde etmeye yardımcı olmak için ön kanadın iç kısmında değişiklik yaptı.

Ayrıca arka fren kampanası üst kanatçıklarını kaldırarak sürtünmeyi azaltmak için harekete geçti. 

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